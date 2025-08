Arresto in strada a Regio Parco: la polizia blocca un uomo in mezzo ai passanti

Scene da film quelle andate in scena nel tardo pomeriggio di ieri in via Reggio, nel cuore del quartiere Regio Parco a Torino. Un fermo improvviso, avvenuto sotto gli occhi dei passanti, che ha visto la Polizia di Stato intervenire con decisione tra le auto parcheggiate della Circoscrizione 7.

L’azione si è svolta a pochi metri dal marciapiede, in una zona trafficata e attraversata anche da numerosi mezzi di mobilità condivisa. Oltre sei agenti intervenuti a bordo di un’auto della Polizia hanno fermato un uomo, circondato subito. La scena si è consumata rapidamente: pochi istanti e l’uomo è stato accompagnato verso la volante in attesa di ulteriori sviluppi, per poi essere caricato sopra una di esse.