Via Campana 32, il centro civico cambia passo: più comfort e bollette più leggere

Meno sprechi energetici, un'impronta ecologica ridotta al minimo e ambienti finalmente accoglienti sia in piena estate che nei giorni più rigidi dell'inverno. Il percorso di ammodernamento e digitalizzazione degli spazi pubblici segna un'altra tappa a San Salvario: si sono infatti conclusi i lavori di efficientamento energetico nell'edificio di via Campana 32, storico indirizzo dell'ex sala consiliare della 8.

Impianti di ultima generazione

A guidare l'intervento è stato il Gruppo Iren per conto della Città di Torino. L'operazione ha visto una vera e propria rivoluzione impiantistica: i vecchi sistemi di climatizzazione sono stati smantellati per far posto a moderni impianti integrati di riscaldamento e raffrescamento ad altissima efficienza.

L'obiettivo dell'opera non è solo formale, ma punta alla sostanza: tagliare drasticamente le dispersioni termiche e garantire temperature ottimali all'interno della struttura, riducendo al contempo l'impatto economico delle bollette a carico dell'amministrazione.

Più comfort per utenti e dipendenti

La ricaduta dell'intervento sarà immediata per chiunque varchi la soglia di via Campana. L'adeguamento tecnologico consentirà infatti di offrire standard di vivibilità decisamente superiori ai cittadini che quotidianamente fruiscono dei servizi di quartiere, così come al personale dipendente che opera nella struttura. Un ambiente di lavoro più salubre e performante si traduce, indirettamente, anche in un miglioramento complessivo dei servizi erogati.

Miano: "Un segnale concreto"

Soddisfazione per la chiusura dei cantieri è stata espressa dalla Circoscrizione 8. Per il presidente Massimiliano Miano, la chiusura di questo cantiere rappresenta un tassello fondamentale in una strategia di respiro più ampio. "Prosegue il percorso di riqualificazione del patrimonio pubblico con interventi concreti che migliorano la qualità dei servizi, riducono gli sprechi e rendono gli edifici comunali sempre più efficienti e accoglienti".