Rifiuti, a Collegno scattano i controlli straordinari: ispettori in campo nelle zone critiche della differenziata

In diverse zone di Collegno la raccolta differenziata sta mostrando segnali preoccupanti: contenitori saturi già nelle prime ore della giornata, materiali estranei inseriti nei cassonetti, abbandoni che si ripetono negli stessi punti. È un quadro che indica con chiarezza una cosa: la Città non sta conferendo in modo corretto. Per questo il Comune, insieme a Cidiu, ha deciso di avviare un monitoraggio straordinario sulle postazioni più critiche, affidato al Servizio Ispettivo.

Le verifiche serviranno a individuare con precisione le cause delle anomalie: da un lato aspetti organizzativi su cui si sta già intervenendo, anche grazie ai rimandi delle collegnesi e dei collegnesi tramite il sistema di segnalazioni al Sindaco; dall’altro, in modo rilevante, comportamenti scorretti da parte delle utenze, con l’introduzione di materiali non conformi o voluminosi che riempiono rapidamente i contenitori e abbassano la qualità della raccolta differenziata, soprattutto per quanto riguarda la plastica. Qualche esempio? Passeggini nel bidone della plastica, bottiglie non accartocciate.

Il monitoraggio riguarderà sia le postazioni stradali sia alcune aree di raccolta domiciliare che nel tempo hanno mostrato criticità ricorrenti, come le zone di corso Antony, il quadrilatero del complesso Santa Monica, via Amendola, via Battisti, via Cantore, viale XXIV Maggio, via Podgora, via Colombo, via Torino, via Santarosa, piazza Che Guevara, corso Kennedy, via Parri, strada Antica di Rivoli, via Venaria, corso Francia e altre postazioni che saranno condivise con gli uffici comunali per eventuali integrazioni.

“I dati parlano chiaro: Collegno deve migliorare la qualità della raccolta differenziata. Non possiamo ignorare comportamenti che danneggiano il servizio e l’immagine della città - sottolinea il Sindaco di Collegno Matteo Cavallone. Il monitoraggio del Servizio Ispettivo è un passo deciso per riportare ordine e correttezza nelle postazioni più problematiche. Chiediamo ai cittadini un impegno concreto: la città pulita non è un risultato automatico, è una responsabilità condivisa. Oltre che una questione economica: smaltire oggetti non consoni è un costo per la Città. Fare attenzione conviene alle tasche e all’ambiente”.

“La percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Collegno, nonché la qualità della stessa, non ci lascia soddisfatti, ed evidenzia una fase di stagnazione del sistema. Oltre all'attività ispettiva e alle conseguenti sanzioni, serve un salto di qualità complessivo nel sistema di gestione dei rifiuti, che agisca contemporaneamente su organizzazione del servizio, qualità dei conferimenti e riduzione dei rifiuti prodotti. Il lavoro collettivo di Comune, Cidiu e Cados deve essere necessariamente accompagnato dal comportamento individuale di ogni cittadino” commenta l’Assessore all’Ambiente Roberto Bacchin.

“Le criticità che stiamo riscontrando derivano spesso da conferimenti impropri. Un cassonetto usato in modo scorretto compromette l’intero ciclo della raccolta. Basta poco per fare tanto: facciamo bene la differenziata. Le impurità nella plastica oggi sono mediamente il 42%, per non sbagliare possiamo utilizzare l'app Junker o consultare il sito di Cidiu” commenta l’Amministratore Delegato di Cidiu Giovanni Pesce.

Accanto ai controlli, il Comune e Cidiu avvieranno una campagna di sensibilizzazione rivolta ai residenti delle zone interessate, per migliorare le pratiche di conferimento e ridurre gli errori più frequenti. Nei casi necessari saranno effettuati accertamenti e potranno essere applicate sanzioni.



