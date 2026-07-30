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Attualità | 30 luglio 2026, 06:49

Le case popolari di via Cuneo non vengono pulite da 4 mesi: richiesto l'intervento di Atc

A farsi portavoce degli abitanti del complesso di edilizia residenziale pubblica la circoscrizione 7, che ha approvato una mozione del consigliere Luvison

Le case popolari di via Cuneo non vengono pulite da 4 mesi: richiesto l'intervento di Atc

Il complesso Atc di via Cuneo 30 non viene pulito da circa 4 mesi. Negli spazi interni - androni, scale, pianerottoli - si è così accumulato lo sporco, così come all'esterno dell'edificio per l'intero isolato. La denuncia dei residenti è arrivata in Circoscrizione 7, che ha approvato la proposta di mozione del consigliere della Civica per Torino Romano Luvison, chiedendo ad ATC di provvedere alla pulizia interna dello stabile e al Comune di verificare a chi spetti la cura dell'esterno, se all'agenzia della casa o all'amministrazione.

La denuncia

"Da circa quattro mesi - ha spiegato Luvison -, alcuni residenti mi hanno segnalato due criticità: la necessità di un servizio di pulizia di androni e scale e l'incuria e lo sporco dei marciapiedi esterni. Per questo chiediamo all'Agenzia del Piemonte Centrale interventi concreti all'interno, e di capire se spetta a loro anche la cura delle parti esterne. Chi vive in un complesso di edilizia residenziale pubblica ha diritto a un ambiente pulito, sicuro e dignitoso".

A sottoscrivere il documento si sono aggiunti anche i consiglieri Ernesto Ausilio, Maurizia Stefania Cabbia, Giuseppe Cammarata, Ilaria Genovese, Giorgio Giardina, Francesco Martino, Giuseppe Piras, Silvio Sabatino, Maria Zindato e Ferdinando D'Apice. Nello specifico, la mozione chiede una verifica urgente ad ATC Piemonte Centrale sul servizio di pulizia interna ed esterna, sull’impresa incaricata e sulla frequenza prevista degli interventi, il ripristino della pulizia ordinaria così come un intervento straordinario di pulizia e sanificazione. Chiede inoltre la convocazione urgente di una Commissione consiliare alla presenza del Presidente di ATC Piemonte Centrale Maurizio Pedrini o di un suo delegato.

"Più attenzione da ATC"

"Con questo documento presentato dal consigliere Luvison - ha commentato il coordinatore ai servizi sociali Ernesto Ausilio - chiediamo a ATC maggiore attenzione alla cura del complesso di edilizia popolare di via Cuneo. Già nel 2021 abbiamo posto attenzione sulle Case Gialle con attività sociali e interventi manutentivi, e adesso è arrivato il momento di farlo di nuovo".

Francesco Capuano

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