Le case popolari di via Cuneo non vengono pulite da 4 mesi: richiesto l'intervento di Atc

Il complesso Atc di via Cuneo 30 non viene pulito da circa 4 mesi. Negli spazi interni - androni, scale, pianerottoli - si è così accumulato lo sporco, così come all'esterno dell'edificio per l'intero isolato. La denuncia dei residenti è arrivata in Circoscrizione 7, che ha approvato la proposta di mozione del consigliere della Civica per Torino Romano Luvison, chiedendo ad ATC di provvedere alla pulizia interna dello stabile e al Comune di verificare a chi spetti la cura dell'esterno, se all'agenzia della casa o all'amministrazione.

La denuncia

"Da circa quattro mesi - ha spiegato Luvison -, alcuni residenti mi hanno segnalato due criticità: la necessità di un servizio di pulizia di androni e scale e l'incuria e lo sporco dei marciapiedi esterni. Per questo chiediamo all'Agenzia del Piemonte Centrale interventi concreti all'interno, e di capire se spetta a loro anche la cura delle parti esterne. Chi vive in un complesso di edilizia residenziale pubblica ha diritto a un ambiente pulito, sicuro e dignitoso".

A sottoscrivere il documento si sono aggiunti anche i consiglieri Ernesto Ausilio, Maurizia Stefania Cabbia, Giuseppe Cammarata, Ilaria Genovese, Giorgio Giardina, Francesco Martino, Giuseppe Piras, Silvio Sabatino, Maria Zindato e Ferdinando D'Apice. Nello specifico, la mozione chiede una verifica urgente ad ATC Piemonte Centrale sul servizio di pulizia interna ed esterna, sull’impresa incaricata e sulla frequenza prevista degli interventi, il ripristino della pulizia ordinaria così come un intervento straordinario di pulizia e sanificazione. Chiede inoltre la convocazione urgente di una Commissione consiliare alla presenza del Presidente di ATC Piemonte Centrale Maurizio Pedrini o di un suo delegato.

"Più attenzione da ATC"

"Con questo documento presentato dal consigliere Luvison - ha commentato il coordinatore ai servizi sociali Ernesto Ausilio - chiediamo a ATC maggiore attenzione alla cura del complesso di edilizia popolare di via Cuneo. Già nel 2021 abbiamo posto attenzione sulle Case Gialle con attività sociali e interventi manutentivi, e adesso è arrivato il momento di farlo di nuovo".