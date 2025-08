Invasione di cinghiali a Mirafiori: "Ora serve un piano"

Mirafiori Sud convive sempre più frequentemente con una presenza insolita e, per molti, preoccupante: i cinghiali. In particolare, la zona di strada Castello di Mirafiori, strada delle Cacce e vie limitrofe è ormai da tempo teatro di continui avvistamenti di animali selvatici, spesso a ridosso di abitazioni, scuole, giardini pubblici e persino strade a traffico veicolare. A denunciare il problema con un’interpellanza ufficiale è il consigliere circoscrizionale Alessandro Nucera, che chiede al Comune di Torino e all’assessore competente un intervento urgente.

Un problema che non è più occasionale

“Non si tratta più di episodi isolati - spiega Nucera - ma di una presenza strutturata e costante, che richiede un approccio sistemico e preventivo”. Secondo le segnalazioni dei residenti, i cinghiali si muoverebbero nelle ore serali e notturne, attratti probabilmente dalla presenza di orti, aree verdi e rifiuti alimentari lasciati incustoditi. La situazione sta allarmando i cittadini, sia per il rischio di incidenti stradali che per la potenziale pericolosità di un incontro ravvicinato, soprattutto in prossimità di aree frequentate da bambini.

Le richieste all’Amministrazione

Tra le richieste maggiori monitoraggi nella zona interessata, campagne informative rivolte ai cittadini, con indicazioni su come comportarsi in caso di avvistamento, e l'attivazione di misure preventive ambientali come la rimozione sistematica dei rifiuti e l’installazione di recinzioni o dissuasori.