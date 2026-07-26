Lavori stradali in provincia: cantieri e deviazioni a Lanzo, San Benigno e Orbassano

A Lanzo, per consentire il completamento della realizzazione di una nuova condotta fognaria, si rende necessaria la chiusura della Strada Provinciale 729 di Oviglia tra il km 0+060 e il km 0+340 dalle 7 di lunedì 27 luglio alle 17 di giovedì 6 agosto, con deviazione su percorso alternativo segnalato in loco e comunque non oltre la conclusione dei lavori. Il traffico leggero sarà deviato sulla via Michelangelo Peroglio, che si immette sulla Provinciale 22 del Colle Forcola al km 25+500 circa (via Monte Angiolino). Tra il km 24+400 e il km 25+600 della Provinciale 22 saranno in vigore il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia.

A San Benigno Canavese, per consentire la manutenzione straordinaria della rete di distribuzione del gas metano, è necessaria la chiusura da lunedì 27 luglio a sabato 8 agosto della diramazione 1 di Rivarossa della Strada Provinciale 39 tra il km 1+700 e il km 1+800, con deviazione del traffico veicolare su di un percorso alternativo sulle Provinciali 39 e 40. Sono esentati dal divieto di transito i residenti in zona e gli aventi titolo. È inoltre istituito il divieto di transito senza deroghe ai mezzi con peso superiore a 19 tonnellate. La chiusura non si protrarrà non oltre il termine di esecuzione dei lavori.

Ad Orbassano, per consentire la modifica delle isole spartitraffico e la messa in sicurezza della rotatoria al km 7+100 della Strada Provinciale 143 e dell’ingresso della frazione Tetti Francesi di Rivalta, sono previste modifiche e limitazioni della circolazione:

- per i lavori nel ramo di uscita dalla rotatoria, lunedì 27 e martedì 28 luglio dalle 6 alle 19 saranno in vigore il limite di velocità di 30 km orari, il divieto di sorpasso per tutti i veicoli in avvicinamento al cantiere e il divieto di transito in direzione di Rivalta, con deviazione sulla viabilità comunale da segnalare

- per i lavori sul ramo in ingresso alla rotatoria, dal termine dei lavori relativi alla fase 1 nella giornata di martedì 28 e fino a giovedì 30 luglio dalle 6 alle 19 saranno in vigore il limite di velocità di 30 km orari, il divieto di sorpasso per tutti i veicoli in avvicinamento al cantiere e il divieto di transito in direzione Torino-Pinerolo, con deviazione sulla viabilità comunale. Le limitazioni al traffico consentiranno la scarifica e la ripavimentazione in sicurezza dei rami di ingresso e uscita dalla rotatoria.



