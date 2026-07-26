A Vauda di Rocca Canavese torna la Sagra della Pesca Ripiena, 8 giorni tra gusto e tradizione

Da sabato 1 a sabato 8 agosto a Vauda di Rocca Canavese torna la Sagra della Pesca Ripiena , organizzata dall’associazione La Baraca e patrocinata dalla Città metropolitana di Torino. Vauda di Rocca è al centro dell’altipiano delle Vaude, al confine tra le Valli di Lanzo e il Canavese e a metà strada tra Rocca Canavese e Ciriè. Immersa nella quiete della campagna, circondata da boschi e vitigni di uva fragola, grazie all’intraprendente organizzazione dei residenti, attira ogni anno migliaia di simpatizzanti all’inizio di agosto in occasione della festa patronale. Eventi, degustazioni, concerti, balli, musica dal vivo e spettacoli di cabaret fanno da contorno alla regina delle delicatezze, la pesca ripiena, riproposta come la tradizione insegna, preparata secondo l’antica ricetta della nonna e cucinata nel forno a legna. Nello stand gastronomico sono servite esclusivamente specialità piemontesi, frutto di uno studio delle ricette canavesane tradizionali, perché uno degli obiettivi della Sagra è la riscoperta degli antichi sapori dell’agricoltura, della zootecnia e della cucina locale.

Da non mancare la decima edizione del raduno-esposizione di auto storiche, in programma nel pomeriggio di domenica 2 agosto a partire dalle 16. I partecipanti esporranno le loro bellissime vetture, ma compiranno anche un giro turistico e ceneranno nell’area della Sagra. L’iscrizione dei partecipanti è obbligatoria e per informazioni si può chiamare il numero telefonico 366-3055330.

A Vauda di Rocca si va anche e soprattutto per ballare, con cantanti e orchestre tra i più famosi. Sabato 1° agosto l’intrattenimento durante la serata gastronomica è affidato ai Musicanti di Ceres e a seguire la Smile & Dance Peskaland, il cabaret con Max Cavallari in “Per Sempre Fico”, l’esibizione della Evolution Party Band e il DJ set con Gianluca Argante; il tutto naturalmente ad ingresso libero. Domenica 2 agosto, oltre al raduno delle auto storiche, si possono apprezzare lo stand gastronomico e la musica da ballo con l’orchestra Graziano Cianni. Lunedì 3 agosto tornano lo stand gastronomico e il ballo, questa volta con l’orchestra Matteo Bensi. Martedì 4 alle 19 sono in programma i canti tradizionali spontanei con il gruppo Le Corde Locali e alle 19,30 inizia la grande abbuffata di carne alla brace, seguita dal ballo con Marianna Lanteri e il suo spettacolo 4everYoung.

Mercoledì 5 agosto chi cena nello stand gastronomico può ascoltare l’orchestra di Omar Codazzi, che ha come ospite speciale la figlia Aurora, sempre più lanciata nel firmamento della canzone all’italiana. Giovedì 6 agosto è l’orchestra di Francesca Mazzuccato ad animare la serata dedicata all’enogastronomia e al ballo, mentre venerdì 7 è in programma il live show “Voglio Tornare Negli Anni ’90” e il gran finale di sabato 8 è affidato a Molella, uno dei DJ protagonisti degli anni ’90 e dell’inizio del nuovo millennio.

Tutti gli aggiornamenti sul programma sono pubblicati nella pagina www.facebook.com/sagradellapescaripiena.it e per informazioni e prenotazioni delle serate gastronomiche si può scrivere a info@sagradellapescaripiena.it o chiamare i numeri telefonici 335-1984892 o 345-2951674.