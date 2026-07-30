Sos a Forno Alpi Grazie, gruppo scout in difficoltà: 28 bambini salvati con l'elicottero [VIDEO]

Brutta avventura, fortunatamente finita nel migliore dei modi, per una comitiva di scout impegnata in un'escursione sopra Forno Alpi Grazie, nelle Valli di Lanzo. Nella giornata di oggi, giovedì 30 luglio, il gruppo – composto da 7 adulti e 28 bambini – ha improvvisamente smarrito la traccia del sentiero, rimanendo bloccato in una zona impervia.

Per portare in salvo gli escursionisti è stato necessario un tempestivo intervento di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco di Torino. Sul posto è volato l'elicottero "Drago", che ha effettuato un complesso lavoro di recupero dall'alto.

Per mettere al sicuro l'intera comitiva sono servite ben quattro rotazioni del velivolo. L'operazione condotta dall'aria, coordinata e supportata da terra dalle squadre dei Vigili del Fuoco, ha consentito di riaccompagnare tutti i 35 componenti del gruppo al campo base in paese, sani e salvi.