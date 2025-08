Paura alla rotonda: “Quell’uomo tenta di aprire le auto in corsa”

“Fate attenzione, un ragazzo alla rotonda di via Barbera semina il panico tentando di aprire le portiere di diverse auto in corsa ”. La descrizione è di una cittadina che su una delle pagine Facebook del quartiere Mirafiori sud racconta un’esperienza davvero allarmante, avvenuta a luglio.

Secondo quanto segnalato, il giovane si sarebbe lanciato tra le vetture in transito, cercando di accedere agli abitacoli mentre i veicoli erano ancora in movimento. “Si è messo a correre in mezzo alla rotonda, urlando e cercando di aprire le macchine in corsa. Due è riuscito ad aprirle, ma i guidatori hanno accelerato e sono andati via”, racconta la testimone ancora scossa.