Piemonte Film Tv Fund 2026: 13 tra serie tv e film finanziati per la prima sessione del bando



Assegnati contributi a 13 produzioni nella prima sessione del bando: 12 finanziate integralmente e una sostenuta con un contributo parziale. Gli altri progetti ammissibili potranno partecipare alla seconda sessione che sarà attiva già dal 31 agosto 2026.

A partire da giovedì 30 luglio sarà visionabile sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte l’elenco dei progetti finanziati nell’ambito della prima sessione del bando “Aiuti a imprese cinematografiche e audiovisive – Piemonte Film TV Fund 2026”, lo strumento con cui la Regione Piemonte sostiene le produzioni cinematografiche e audiovisive che scelgono il territorio regionale come luogo di realizzazione, favorendo investimenti, occupazione e crescita dell’intera filiera.



I 13 progetti finanziati

Donnyland (lungometraggio di animazione), Inverno (lungometraggio di finzione), Quelli che la mala (serie TV di finzione), Apache 77 (lungometraggio di finzione), The Supercar Project (serie TV di finzione), Will Moogley Ghost Agency (serie TV di animazione), L’attenuarsi (lungometraggio di finzione), Nefertina sul Nilo 2 (serie TV di animazione), Fiction (lungometraggio di finzione), Siamo come una famiglia (serie TV di finzione), Disorder (lungometraggio di finzione), Gucci, Fine dei giochi (serie TV di finzione), Margherita and the pizza (lungometraggio di finzione). Quest’ultimo finanziato in parte.

I partecipanti e la nuova sessione

Alla prima sessione del bando sono stati presentati 28 progetti di questi 24 progetti sono stati ammessi alla valutazione: 13 sono i progetti finanziati della prima sessione: dodici saranno finanziati integralmente, ottenendo il 100% del contributo richiesto, mentre il progetto “Ahora!” beneficerà di un contributo di circa 158 mila euro, rispetto ai 300 mila euro richiesti, a seguito dell’esaurimento della dotazione disponibile.

Due progetti non sono risultati ammissibili e altri due sono stati ritirati dai proponenti. Gli altri 11 progetti, pur avendo superato la soglia minima di ammissibilità prevista dal bando con un punteggio superiore a 50 punti, non hanno potuto ottenere il contributo nella prima sessione esclusivamente per l’esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le riprese non siano già state avviate, potranno partecipare alla seconda sessione del bando, che aprirà alle ore 9.00 del 31 agosto e si concluderà alle ore 12.00 del 2 ottobre 2026.

Per l’annualità 2026 il Piemonte Film TV Fund mette complessivamente a disposizione 7 milioni di euro, suddivisi in due finestre: 4 milioni di euro destinati alla prima sessione e 3 milioni di euro alla seconda. La dotazione della seconda finestra potrà inoltre essere incrementata qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse derivanti da rinunce, riduzioni o revoche dei contributi concessi nell’ambito della misura nel triennio 2023-2025.

«Il Piemonte continua a confermarsi una delle regioni più attrattive per il cinema e l’audiovisivo. Con il Piemonte Film TV Fund sosteniamo produzioni che generano valore culturale, economico e occupazionale, creando ricadute concrete per le imprese, i professionisti e i territori. L’elevato numero di progetti ammessi conferma la qualità delle proposte presentate e la capacità del nostro sistema di attrarre produzioni sempre più importanti. Un’ulteriore conferma arriva dalla presenza del Piemonte alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove saranno presentati cinque titoli sostenuti dal Piemonte Film TV Fund. Un risultato che testimonia la qualità delle produzioni realizzate, in tutto o in parte, sul nostro territorio e conferma la validità del lavoro svolto nella selezione dei progetti e nel sostegno a una filiera che oggi rappresenta una delle eccellenze del Piemonte, contribuendo a promuoverne l’immagine in Italia e all’estero», dichiarano Marina Chiarelli, assessore alla Cultura della Regione Piemonte e Andrea Tronzano assessore allo Sviluppo delle Attività produttive.



L'elenco dei progetti è consultabile su https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2026/corrente/



