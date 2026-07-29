Foto album da Aurora e Barriera: gli scatti di Boudjelal sulle facciate

Un racconto corale eccezionale per osservare la città attraverso i volti, le vite e le memorie delle comunità che abitano i quartieri di Barriera di Milano e Aurora.

È la mostra fotografica “Foto album da Aurora e Barriera”, un’opera collettiva realizzata dall’artista Bruno Boudjelal insieme agli abitanti di questi quartieri.

Dal 25 settembre sarà esposta sulle facciate di tre luoghi di Torino: Bagni Pubblici di Via Agliè, la fondazione CAMERA e il community hub Dorado. L’iniziativa è parte di Urban Frame, tra i progetti vincitori dell’Avviso pubblico “Torino, che cultura!”. Il progetto è stato ideato da Stratosferica e CAMERA per promuovere la fotografia come linguaggio capace di raccontare la città, le sue trasformazioni e la ricchezza della pluralità delle persone che la abitano e ne costituiscono il tessuto sociale.

Primo intervento in Italia del fotografo franco-algerino, noto per la sua capacità di esplorare l'identità e i confini, Bruno Boudjelal approda a Torino per realizzare un’installazione fotografica diffusa che mette al centro le persone e la comunità, reinterpretando lo spazio urbano come un organismo vivo, fatto di ricordi personali, relazioni sociali e nuove appartenenze. Un progetto unico e site specific, realizzato per la città di Torino, che intreccia una moltitudine di immagini private condivise dalle persone che abitano Barriera e Aurora.

Dai ricordi d’infanzia agli scatti realizzati con lo smartphone, dalle fotografie in bianco e nero a quelle a colori, ogni fotografia custodisce una storia, un ricordo, un frammento di vita di chi l'ha conservata. Riunite dallo sguardo creativo di Boudjelal in una grande opera collettiva a cielo aperto, queste fotografie dialogano tra loro restituendo un’istantanea autentica dei quartieri, non filtrata dal solo occhio esterno, ma mediata dal vissuto quotidiano.

Un'esperienza fotografica pensata per stimolare il dialogo tra gli abitanti, favorire il racconto personale e far emergere traiettorie di vita che si intrecciano.