Ferragosto in scena alla Bela Rosin: 10 giorni di spettacoli tra musica, libri e memoria

Mentre la città si svuota per le vacanze estive, Mirafiori Sud si conferma uno dei poli culturali più vivaci dell'estate torinese. Nella suggestiva cornice neoclassica del Mausoleo della Bela Rosin torna l'appuntamento con il grande teatro all'aperto firmato da Assemblea Teatro. Dal 7 al 16 agosto 2026, lo spazio verde e la rotonda storica faranno da sfondo a un doppio cartellone integrato: la rassegna “Racconti dalla città alle montagne”, inserita nella programmazione cittadina “Che Bella Estate!”, e il tradizionale ciclo “Per chi resta”, sostenuto dal patrocinio della Circoscrizione 2.

Un’offerta variegata pensata proprio per chi trascorrerà la settimana di Ferragosto in città, spaziando dai tributi musicali alle grandi pagine della letteratura, passando per la memoria civile e il teatro di figura. In caso di maltempo, le rappresentazioni si terranno regolarmente all'interno del Mausoleo.

Note, rock e memoria: si parte con David Bowie

Il sipario si alza venerdì 7 agosto alle 21 con il viaggio in musica di Maurizio Malano Band e Angelo Scaragiotti dedicato al Duca Bianco (ZIGGY PLAYED GUITAR). Il weekend prosegue domenica 9 agosto con un doppio appuntamento: alle 18:30 l'omaggio a un gigante del giornalismo torinese con Un ricordo di Gian Paolo Ormezzano (ingresso libero), seguito alle 21:00 da The Snow Goose, la produzione di Assemblea Teatro che celebra il progressive rock dei Camel.

Da Plaza de Mayo a Calvino

La settimana centrale entra nel vivo con uno sguardo forte sui diritti umani e sulla storia contemporanea. Lunedì 10 agosto (ore 21) andrà in scena I giovedì delle Madres, toccante rievocazione delle battaglie di Plaza de Mayo. Martedì 11 agosto doppio appuntamento: alle 17 l'incontro su Taty Almeida, cittadina onoraria di Torino, seguito dal concerto/spettacolo di Federico Sirianni Altre città invisibili.

Spazio anche alla narrativa e ai libri mercoledì 12 agosto, con la presentazione di Orfana di figlio (ore 17) e la pièce Odilia e le altre (ore 21). La letteratura classica per ragazzi e adulti sarà invece protagonista nella serata di Ferragosto, sabato 15 agosto alle 21, con l'adattamento de Il Barone Rampante di Italo Calvino.

Pomeriggi al Mausoleo con "Tutte le donne del Re"

Punto fermo dei pomeriggi estivi sarà lo spettacolo Tutte le donne del Re con Marlene Pietropaoli (in replica a ingresso libero il 13, 14, 15 e 16 agosto alle ore 17).

Nelle serate conclusive della rassegna non mancheranno le risate e la nostalgia: venerdì 14 agosto alle 21 il Teatro degli Acerbi porterà in scena Notti Magiche, ironico tuffo nei ricordi d'infanzia, mentre la chiusura di domenica 16 agosto (ore 21) sarà affidata alla Disagiata Distilleria Teatrale con L'Ottava Meraviglia, opera dedicata alla leggenda del giocoliere Enrico Rastelli.