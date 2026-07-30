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Eventi | 30 luglio 2026, 08:19

Baudenasca lancia Bocce Quadre e inaugura la nuova biblioteca per la sua festa

Le iniziative sono in programma dal 31 luglio al 4 agosto

Baudenasca lancia Bocce Quadre e inaugura la nuova biblioteca per la sua festa

Parte camminando la 59esima Festa di Baudenasca, frazione di Pinerolo, organizzata dall’associazione Santiano Dante con la collaborazione del Centro Incontri, del Gruppo Alpini e delle animatrici parrocchiali, nella piazza centrale della frazione pinerolese.

Si partirà domani, venerdì 31 luglio alle 19,30 con una gara podistica, la camminata non competitiva ‘Memorial Roberto Bonelli – Mario Ghirardi’. Alle 22,30 via alla ‘Festa della birra – Mojito Party’ con Dj Kianto Arianna vocalist.

Sabato 1° agosto alle 10 ci sarà raduno dei trattori d’epoca, a cui seguirà il pranzo del trattorista. Alle 14,30 arriverà il momento di un secondo raduno, quelli di Ape 50 e moto, con sfilata e premiazione. Alle 21 si esibirà la scuola di ballo Dance Sport Tattoo di Cercenasco e alle 22,30 inizierà il Cocktail party con Dj Raf Enjoy.

Domenica 2 agosto alle 15,30 ci sarà spazio per i giochi per bambini e alle 17,30 verrà inaugurata la nuova biblioteca di Baudenasca. Alle 20,30 inizierà sia la prima serata di gara a bocce quadre prima serata, sia la sfilata di moda Alisa Store. Seguiranno la serata danzante con Salsaconnexion e il torneo di beer-pong.

Lunedì 3 agosto dalle 20 verrà servita la porchetta al forno, che lascerà poi spazio alla seconda serata delle bocce quadre. Inizieranno poi la serata musicale con Silvano, Barbara & La Band e il torneo di beer-pong.

Martedì 4 agosto dalle 20,30 paella e sangria su prenotazione e torte preparate dalle donne baudenaschesi introdurranno la finale di gara di bocce quadre. La manifestazione si concluderà con la serata danzante con Enzo e Massimo, ospiti Marco Zeta e Sonia De Castelli, e nuovamente il torneo di beer-pong.

Tutte le sere sarà attivo il servizio bar e ristorazione. Per info e prenotazioni è possibile contattare il 338 7013022.

Sabina Comba

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