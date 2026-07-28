Migliaia di candele, spettacoli e aperitivi al tramonto: tornano le Sere d’Estate alla Reggia di Venaria

Dal 31 luglio al 5 settembre, tutti i venerdì e sabato dalle 18.30 fino alle 23, la Reggia di Venaria propone le Sere d’Estate alla Reggia, con musica, spettacoli dal vivo e dj-set ambientati nei Giardini e la possibilità di visitare le architetture barocche della Reggia e le mostre in corso fino a tarda sera.

Oltre a sorseggiare un aperitivo al tramonto, concedersi una pausa gustosa nei punti ristoro della Cascina Medici o fare un pic-nic nei Giardini acquistando le pratiche pic-nic box, i visitatori possono assistere agli spettacoli in programma organizzati in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, ammirando l’ambientazione di migliaia candele e lucine d’arredo che rendono magiche le geometrie del Giardini, la vegetazione del Potager e il cortile di Cascina Medici, trasformandole in suggestive ambientazioni per dj-set, concerti e coinvolgenti serate danzanti. Anche gli eleganti spazi interni del Piano Nobile e le Sale delle Arti in cui sono ospitate le mostre in corso accolgono i visitatori fino alle ore 23, consentendo la visita in tarda serata della celebre Galleria Grande, delle Scuderie, degli appartamenti regali del settecento e quelli ducali del seicento, e anche dell’affascinante mostra Regine in scena. L’arte del costume italiano tra cinema e teatro.

Il programma degli spettacoli

Ogni venerdì e sabato al tramonto, a partire dalle 19.30, i Giardini della Reggia si trasformano in palcoscenico con musica, performance e spettacoli dal vivo. Il Potager Royal o la Fontana d’Ercole fanno da scenografia a spettacoli e performance, mentre il cortile di Cascina Medici del Vascello diventa luogo di festa, musica e danza dove gustare un aperitivo e scatenarsi sulle note dei più svariati generi musicali rigorosamente suonati dal vivo.

Affermatesi tra gli appuntamenti culturali più attesi dell’estate piemontese, le Sere d’Estate sono un progetto multidisciplinare che grazie alla collaborazione con Piemonte dal Vivo intreccia danza contemporanea, musica dal vivo, performance partecipative e momenti di socialità, trasformando gli spazi della Reggia in un luogo di incontro tra arti performative, pubblico e paesaggio. L’edizione 2026 propone un percorso che attraversa linguaggi e generazioni differenti, alternando spettacoli nei Giardini, lezioni di danza aperte a tutti, concerti, dj set e serate tematiche ospitate in Cascina Medici. Tra gli appuntamenti in programma figurano Le classique c’est chic! di Anna Basti (31 luglio), I Love You, Schubert! del Balletto Teatro di Torino (1° agosto), Dialogo Terzo: In A Landscape di CollettivO CineticO con coreografia di Alessandro Sciarroni (7 agosto) e You Too Can Tutu della compagnia Gandini Juggling (8 agosto).

Il calendario accoglie inoltre le nuove creazioni di Davide Tagliavini, Elisa Sbaragli e Rafael Candela, insieme a proposte che spaziano dal tango al flamenco, dalle danze popolari del Sud Italia alla cultura swing, dalla musica tecno al lindy hop. Accanto agli spettacoli, la rassegna propone eventi speciali dedicati ai linguaggi contemporanei e alla partecipazione del pubblico, tra cui le serate Clubbing e Musical realizzate con Lost Movement nel fine settimana di Ferragosto, la serata Techno del 22 agosto e il coinvolgente U.A.G. (Urban African Groove) DJ SET del 5 settembre. Momento centrale della manifestazione sarà il Gran Ballo del 4 settembre, grande festa diffusa nei Giardini della Reggia che riunirà performance, spettacoli e momenti collettivi di danza in occasione della conclusione della NID Platform 2026. Con la sua capacità di coniugare ricerca artistica, intrattenimento e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico della Reggia, Le Sere d’Estate si confermano un’esperienza culturale partecipativa e aperta a pubblici di tutte le età.

A rendere ancora più unica l’esperienza contribuiscono le suggestive atmosfere serali illuminate dalle candele, elemento distintivo della manifestazione. All’imbrunire la magia si diffonde nei Giardini con un’illuminazione fiabesca creata da migliaia di candele diffuse nel Giardino a Fiori, davanti alla facciata della Reggia. Le serate si chiudono con l’immancabile spettacolo di luci e acqua della Fontana del Cervo, che saluta i visitatori nella Corte d’Onore alle ore 23.

Appuntamenti fissi

Al calare della sera i Giardini si illuminano della magica luce di 5.000 candele e una moltitudine di luci d’arredo per creare un’atmosfera unica.

A partire dalle 19.30 spettacoli nel Potager Royal o nella Fontana d'Ercole.

Dalle ore 19.30 alle 23 Feste in Cascina con musica dal vivo: Flamenco, Tango, Swing, Pizzica, Tarantella, balli popolari e dj-set per ballare ma anche rilassarsi e gustare un aperitivo o fare un pic-nic nel mezzo dei Giardini della Reggia.

Possibilità di cenare presso la Cascina Medici oppure fare un pic-nic nei Giardini gustando l’apposita lunch-box.

Alle ore 23, nella Corte d’onore, Teatro d’Acqua della Fontana del Cervo: spettacolo di luci, suoni e movimenti d’acqua.

Sere d'estate

Da venerdì 31 luglio a sabato 5 settembre 2026, ogni venerdì e sabato Sono previste due tipologie di biglietto speciale valide il venerdì e il sabato dalle ore 18.30 alle 23: