Pequerel con la Festa della Madonna delle Nevi punta a iniziare la restaurazione del forno

La storica Festa della Madonna delle Nevi, che si ripete dagli anni ’70, proporrà per domenica 2 agosto brani della tradizione occitana, pignatte per i piccoli e beneficenza per migliorare la borgata di Pequerel. Con i soldi delle precedenti edizioni la connessione internet è arrivata pochi giorni fa a tutte le zone della borgata.

Si inizierà alle 10 con l’apertura del banco di beneficenza. Alle 11 ci sarà la Messa, seguita dal pranzo alle 12,30 su prenotazione al numero 338 7537076 entro mercoledì 29 luglio. Alle 14,30 inizierà il gioco delle pignatte per i bambini e il pomeriggio proseguirà con musica e balli della tradizione occitana.

Il ricavato della festa verrà utilizzato per le migliorie a Pequerel. “Con i soldi ricavati in passato proprio in questi giorni siamo riusciti finalmente a portare Internet anche nelle zone ancora non coperte della borgata. In futuro ci piacerebbe restaurare il forno: ha i suoi anni e vorremmo sistemare i segni dell’usura”, racconta Gabriella Malino, volontaria dell’associazione ‘Pequerel è Viva’ organizzatrice dell’evento.