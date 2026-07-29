Torino non va in vacanza: la città si anima e accoglie turisti da tutto il mondo

“Torino sfata il mito della città che si svuota ad agosto - afferma Laura Audi, direttore dello storico tour operator Somewhere Tour & Events

Quest’anno la città è più che mai vivace, grazie all’arrivo di visitatori e turisti di tutto il mondo”.

Grande protagonista di questa calda estate è APERICABRIO, un bus cabrio rosso fiammante per godersi i panorami mozzafiato di Torino e della precollina gustando un aperitivo a bordo studiato proprio per queste serate estive!

“Torinesi e stranieri amano – racconta Laura Audi – questo modo di scoprire la Città: occhi all’insù e cellulari pronti per scattare foto meravigliose dai ponti più belli di Torino sino alle Rive del Po con il fiume, le colline sullo sfondo e la luce dorata del tramonto”. Ogni angolo della Città diventa un set per lo scatto perfetto assieme ad un calice di bollicine, alla degustazione del vermouth, ai grissini leggendari e alle croccanti bontà dei Maestri del Gusto!

Grandi protagonisti dell’estate sono anche i musei e i luoghi simbolo della cultura sabauda. La Reggia di Venaria, con i suoi giardini e le mostre temporanee, ad incantare i visitatori, mentre il Museo Egizio, offrirà delle aperture serali straordinarie.

E anche gli iconici tour firmati Somewhere – Torino Magica® e Torino Sotterranea – non vanno affatto in vacanza!

A conferma di ciò, durante la notte di Ferragosto, ci sarà un’edizione speciale di Torino Magica® a bordo di un magnifico bus cabrio rosso fiammante. Mentre le stelle brilleranno sopra i tetti della nostra incantevole città, Somewhere Tour guiderà i visitatori tra enigmi esoterici, simboli occulti e racconti affascinanti.

E per chi teme il caldo? Nessun timore: ci pensa la Torino Sotterranea, un viaggio indietro nel Tempo alla scoperta di sotterranei antichi, rifugi della seconda guerra mondiale e antiche ghiacciaie! Un’esperienza unica… a basse temperature!

Il calendario estivo prosegue con concerti, visite teatrali e aperture straordinarie, contribuendo alla destagionalizzazione dell’offerta turistica e rafforzando la percezione di Torino come città da vivere tutto l’anno.

La città sabauda, insomma, non si ferma: ad agosto è attiva e più bella che mai!

Info e preno www.somewhere.it tel 011 6680580