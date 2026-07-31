Collegno, i centri estivi raddoppiano e coprono l'intero orario scolastico fino a settembre

Il Comune di Collegno prolunga il servizio dei centri estivi accreditati fino all’11 settembre 2026 rispondendo alla richiesta di molte famiglie che, nella settimana precedente l’avvio dell’anno scolastico, necessitano di un supporto educativo continuativo per conciliare tempi di vita e lavoro. La decisione arriva dopo il confronto con le dirigenti scolastiche per cui oltre alle sedi già disponibili si sono aggiunte Boselli, Don Milani e Mamma Pajetta.

Nella stessa settimana l’Istituto Comprensivo Collegno III attiverà moduli formativi finanziati dai Fondi Strutturali Europei nella fascia 8.30–12.30, senza mensa. Il modello, già sperimentato a giugno, prevede la complementarità tra attività scolastiche e comunali, garantendo alle famiglie una copertura educativa sull’intera giornata.

“Collegno continua a mettere al centro le famiglie - spiega il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. La settimana che precede il ritorno in classe è spesso complessa da gestire e offrire un servizio educativo stabile significa garantire serenità ai genitori e continuità ai bambini e alle bambine. È una scelta coerente con la nostra visione di città che sostiene la cura, il lavoro e la qualità della vita”.

Continua l’Assessora alle Politiche Educative Clara Bertolo: “La collaborazione tra le dirigenti scolastiche di Collegno e i soggetti accreditati ci permette di costruire un’offerta educativa integrata, solida e accessibile. Replichiamo un modello che ha funzionato e che ha dato alle famiglie un servizio completo. La settimana aggiuntiva è una risposta concreta a un bisogno reale, emerso con forza nel dialogo con la comunità scolastica”.

Il servizio sarà gestito dai soggetti già accreditati per l’estate 2026 Cooperativa 3e60 e Spaziomnibus che opereranno alle condizioni previste dagli atti di accreditamento.

Le famiglie che non hanno usufruito del voucher nelle cinque settimane ordinarie potranno presentare domanda anche per la settimana aggiuntiva dal 7 all’11 settembre tramite piattaforma e‑Civis, mentre il servizio era inizialmente già previsto solo fino al 4 settembre. Le richieste saranno considerate tardive e il riconoscimento del contributo avverrà dopo la verifica delle risorse disponibili, presumibilmente a partire da ottobre. In caso di fondi insufficienti, i voucher saranno assegnati secondo l’ordine crescente dell’indicatore ISEE.



