Estate di pazienza per chi si muove in treno: al via lavori di manutenzione tra la stazione Lingotto e Trofarello

Per lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di Torino Lingotto e Trofarello da domenica 3 agosto a sabato 6 settembre la circolazione ferroviaria avrà delle modifiche.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale ha rimodulato il servizio ferroviario: alcuni treni regionali veloci tra Torino Porta Nuova e Genova Brignole e Torino Porta Nuova e Savona modificano l’orario come segue:

i treni RV 2123 e 3121 anticipano l’orario di partenza da Torino P.N. e Torino Lingotto di 8 minuti, mentre i treni RV 2118 e 3118 posticipano l’orario di arrivo a Torino Porta Nuova di 3 minuti.

I treni della linea SFM 6 (Asti-Torino Stura) sono cancellati nella tratta tra Torino Stura e Trofarello e sostituiti dai treni delle linee SFM1, SFM 4 e SFM 7.

Dall’1 al 6 settembre alcuni treni della linea SFM 1 sono cancellati.

In alcune giornate sono previste lievi modifiche di orario in partenza e in arrivo, per alcuni Intercity delle relazioni Genova-Torino, Torino-Salerno, e Intercity notte delle relazioni Lecce-Torino e Salerno-Torino e per il Frecciabianca 8623 Torino Porta Nuova-Roma Termini che anticipa l’orario di partenza di 8 minuti dal capoluogo piemontese e dalla successiva stazione di Torino Lingotto. Le modifiche ai servizi Intercity Notte possono avvenire anche prima dell’orario programmato dei lavori.