Fusti d'olio e vecchi mobili in via Rocca de' Baldi: "Segnalato e pulito in poche ore"

Una manciata di ore, due fotografie scattate durante un sopralluogo e una segnalazione inoltrata direttamente ai tecnici. È bastata la prontezza d'intervento degli operatori di Amiat per restituire igiene a un angolo di quartiere trasformato, nel giro di poco tempo, nell'ennesimo punto di scarico abusivo a cielo aperto.

A sollevare il caso e a raccontare il lieto fine è il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, che dai propri canali social ha voluto riaccendere i riflettori sul tema, sempre caldo, del rispetto dello spazio pubblico.

La discarica abusiva a due passi da via Vinovo

Il focolaio di degrado è stato individuato in via Rocca de' Baldi, quasi all'angolo con via Vinovo. Una cartolina amara fatta di fusti contenenti olio minerale ed esausto, residui di materiali potenzialmente infiammabili, vecchi mobili smontati e ammassati sul marciapiede, il tutto incorniciato da sterpaglie e vegetazione incolta.

Una situazione di potenziale pericolo oltre che di forte impatto visivo e igienico-sanitario, causata dal comportamento di chi continua a scambiare le vie cittadine per una pattumiera personale.

L'intervento lampo di Amiat

Inviate le immagini ad Amiat, una squadra è arrivata sul posto nel corso della stessa giornata: l'area è stata totalmente sgomberata dai materiali pericolosi e ingombranti, per poi essere sottoposta a una profonda igienizzazione.

Ma l'episodio è diventato l'occasione per un richiamo politico e sociale. "Amiat - spiega Miano -, mette a disposizione dei torinesi centri di raccolta e servizi gratuiti per lo smaltimento corretto degli ingombranti e dei rifiuti speciali. Se da un lato la pubblica amministrazione ha il dovere di monitorare e ripulire, dall'altro la tutela della cosa pubblica passa inevitabilmente per le azioni quotidiane di chi vive la città: bastano piccoli gesti di attenzione per fare davvero la differenza".