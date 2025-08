Manager aggredito da un bandito per l'orologio da 3mila euro, un mese di prognosi

Brutta disavventura per un ingegnere torinese, scaraventato a terra da un ladruncolo che gli ha strappato dal polso un orologio del valore di 3mila euro.

Il fatto nei giorni scorsi in via Tamagno, nel quartiere Barriera di Milano, dove il dirigente 52enne, uscito dal lavoro, stava per salire in auto e fare ritorno a casa. All'improvviso uno sconosciuto, a bordo di un monopattino, lo ha assalito portandogli via un prezioso Tag Heuer. Prima di fuggire via a tutta velocità.

Crescimanno, nella colluttazione, è finito a terra. Solo in un secondo tempo è andato al pronto soccorso dell'ospedale Martini dove, a seguito delle lastre, è stato operato il mattino dopo (ma al Maria Vittoria) per riattaccare il tendine della mano destra. Ha una prognosi di due-tre mesi: lividi alle braccia e alle gambe e il gesso al braccio destro. "Il tempo di mettere la borsa nel baule - racconta l'ingegnere -, e questo individuo mi è arrivato alle spalle e mi ha aggredito, spingendomi. Un ragazzino ma con una forza sovrumana, mi ha fatto uno sgambetto e sono volato a terra". La vittima ha presentato anche regolare denuncia ai carabinieri.