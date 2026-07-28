Corso Giambone, dopo le polemiche nuova vita per gli attraversamenti pedonali

Piccoli e grandi interventi per cambiare il volto delle strade di quartiere, facilitare gli spostamenti delle persone anziane e rendere più sicuri gli attraversamenti nei punti a più alto scorrimento. Si sono conclusi in queste ore i lavori di manutenzione straordinaria del suolo pubblico promossi dalla Circoscrizione 8, che hanno interessato lo snodo tra via Guala e corso Giambone.

Addio barriere

Il primo cantiere ha portato all’abbattimento completo delle barriere architettoniche in via Guala, all’angolo con via Monte Pasubio. Un intervento strategico perché posizionato esattamente a ridosso della bocciofila “Belle Rose”, uno dei luoghi di aggregazione più frequentati dai residenti e dai senior di zona. Lo scivolo e la risistemazione dei marciapiedi consentiranno ora un accesso agevole e privo di ostacoli a chiunque utilizzi passeggini o sedie a ruote.

Nuovo attraversamento in corso Giambone

A pochi metri di distanza, le squadre di cantiere hanno completato la riqualificazione integrale dell’attraversamento pedonale in corso Giambone, proprio all'intersezione con via Guala. Un punto tradizionalmente critico per la viabilità del quartiere, caratterizzato da volumi di traffico sostenuti in entrata e uscita dalla città.

Miano: “Investiamo per la qualità della vita”

A tracciare il bilancio delle opere concluse il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, e il coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi Carta, che hanno sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel piano “Torino Cambia - Spazi che uniscono”. “Continuiamo a investire con determinazione nella manutenzione e nella cura dello spazio pubblico” hanno dichiarato Miano e Loi.