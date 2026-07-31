Dalla nutrizione e lotta agli sprechi all’Intelligenza Artificiale: prende il largo la nuova stagione di Leggi Con Me®

Inaugurerà il 5 agosto 2026 la seconda tappa di Leggi Con Me®, la rassegna multimediale firmata Parla Con Me® da un'idea di Simona Riccio, che sceglie le opere letterarie come trampolino di lancio per esaminare questioni cruciali di forte rilevanza sociale.
L'itinerario si articolerà in cinque incontri insieme ad esperti di svariati ambiti professionali, uniti dal desiderio di mettere a fattor comune conoscenze, vissuti e analisi su argomenti di stringente attualità.
Tra gli argomenti al centro dei dibattiti: la consapevolezza a tavola, il riutilizzo del cibo in eccesso e la prevenzione dei consumi inutili, l'alfabetizzazione digitale, gli algoritmi avanzati, il valore dell'immagine lavorativa in rete, oltre alla tutela e gestione del patrimonio immobiliare.
Protagonisti di questo secondo ciclo saranno Nuccia Alboni, Paola Bortolani, Simone Enea Riccò, Fabio Banzato e Paola Triaca.
La proposta si colloca nella linea divulgativa di Parla Con Me®, format che durante il 2026 ha concentrato grande attenzione sui concetti di transizione ecologica, filiere produttive, progresso tecnologico e valorizzazione delle tradizioni gastronomiche.
Gli episodi si potranno fruire liberamente a partire dal 5 agosto sulla piattaforma YouTube di Parla Con Me®. YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCb_yoqwpFeA0UDtoUsNlFIw
Per rimanere informati è possibile consultare i profili social ufficiali dell'iniziativa Parla Con Me®:
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