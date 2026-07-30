Una notte in tenda nel cuore della storia: al Villaggio Leumann arriva il primo Camping Urbano

Al Villaggio Leumann arriva il primo Camping Urbano, una notte per riscoprire gli spazi della Città. Dormire in tenda a pochi passi da casa, trasformando un luogo storico in un ambiente di incontro, socialità e sperimentazione: è l’idea dell’iniziativa in programma con Leumann Hub sabato 1 agosto all’ex Solarium del quartiere operaio, che invita cittadini e cittadine a vivere questo spazio in una veste inedita attraverso un’esperienza collettiva dedicata alla condivisione e alla scoperta.

La giornata si aprirà nel pomeriggio con l’accoglienza dei partecipanti e l’allestimento del campeggio, per poi proseguire con attività e momenti di socialità animati dagli ospiti dell’evento: Spazio Muffa, Birrificio Leumann, Camping Il Glomere e Associazione Crab contribuiranno con proposte e iniziative dedicate.

“Queste iniziative anche ad agosto confermano che Collegno è una città viva, anche nel periodo estivo. Centinaia di giovani e famiglie hanno animato le iniziative di Leumann Hub dal cinema sotto le stelle ai workshop, fino al primo Camping Urbano - sottolinea il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. È un segnale forte: la comunità risponde quando trova spazi aperti, accessibili e capaci di stimolare nuove idee. Con il Leumann Hub stiamo sperimentando proprio questo: la condivisione di idee proposte dai giovani della Città che fino ad ora hanno portato aule studio all’aperto, cinema, momenti di socialità, campeggio urbano. Sono pratiche semplici ma innovative, che mostrano come un luogo storico possa diventare un laboratorio contemporaneo di partecipazione”.

Continua l’Assessore alle Politiche Giovanili Gianluca Treccarichi: “Il Camping Urbano è parte di un percorso che mette al centro i giovani e la loro capacità di immaginare nuovi modi di vivere la città. Questa risposta numerosa, curiosa, propositiva che abbiamo visto al Leumann Hub dimostra che esiste un bisogno reale di spazi dove progettare, sperimentare e costruire comunità. Da gennaio, con il bando dedicato agli under 35, questo processo entrerà in una fase nuova: saranno proprio i giovani a proporre attività e idee per il Solarium, contribuendo alla rigenerazione di un luogo simbolico del Villaggio Leumann. È un investimento sulla creatività e sulla responsabilità delle nuove generazioni”.

Il Camping Urbano si inserisce nel percorso di attivazione del Leumann Hub, che negli ultimi mesi ha ospitato appuntamenti come il Cinema sotto le stelle, il DIY Minifest, workshop, attività culturali e iniziative aperte alla cittadinanza. Un calendario che non rappresenta una semplice successione di eventi, ma un laboratorio a cielo aperto per immaginare e sperimentare le molteplici possibilità di utilizzo di questo spazio.

Leumann Hub nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per le nuove generazioni, offrendo agli under 35 un luogo dove progettare, sperimentare e realizzare iniziative culturali, artistiche e sociali. Le attività organizzate in questi mesi rappresentano il primo passo di un percorso che entrerà in una nuova fase da gennaio, quando sarà pubblicato un bando dedicato proprio agli under 35 per proporre e sviluppare attività all’interno del Solarium. L’obiettivo è affidare ai giovani un ruolo da protagonisti nell’animazione e nella valorizzazione di uno spazio restituito alla città.

Il Camping Urbano diventa così non solo un evento, ma un invito a immaginare nuovi modi di vivere gli spazi comuni: luoghi aperti, inclusivi e flessibili, capaci di accogliere idee, relazioni e progettualità. Il Leumann Hub è un progetto della Città di Collegno, realizzato insieme a Politecnico di Torino, Sinloc e Cooperativa Sociale San Donato, con il finanziamento di ANCI.



