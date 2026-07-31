Aspettando San Lorenzo: serata sotto le stelle cadenti con visita notturna della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso



La notte delle Perseidi diventa un’occasione per scoprire la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso (TO) da una prospettiva insolita. Domenica 9 agosto Aspettando San Lorenzo propone una serata dedicata all’osservazione guidata delle stelle cadenti, in collaborazione con Infini.TO – Planetario di Torino, e una visita straordinaria in notturna del complesso monumentale.

La tradizione lega le stelle cadenti al martirio di San Lorenzo, ucciso il 10 agosto del 258 d.C., interpretandole come le lacrime del santo. In realtà, il fenomeno è dovuto allo sciame meteorico delle Perseidi, composto da minuscoli frammenti di polvere e ghiaccio lasciati dalla cometa Swift-Tuttle lungo la sua orbita attorno al Sole. Ogni estate, l’incontro di questi detriti con l’atmosfera terrestre dà origine a uno degli spettacoli astronomici più attesi dell’anno.

Accompagnati da un astrofisico di Infini.TO – Planetario di Torino, i partecipanti saranno guidati nell’osservazione del cielo estivo e delle sue meraviglie. La serata offrirà inoltre l’opportunità di visitare in notturna la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, scoprendo la storia dell’Ordine degli Antoniani e ammirando i capolavori custoditi nel complesso monumentale in un’atmosfera suggestiva e inconsueta.

Per tutto il mese di agosto la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso è aperta secondo il consueto orario di visita: dal mercoledì alla domenica 9.30-13 (ultimo ingresso ore 12.30) e 14-17.30 (ultimo ingresso ore 17). Lunedì e martedì chiuso.