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Attualità | 02 agosto 2026, 11:20

Una panchina al Rifugio Alpetto per ricordare Giancarlo Menotti

L’iniziativa è del gruppo Cai di Cavour. L’inaugurazione si è tenuta domenica scorsa

L’inaugurazione della panchina

L’inaugurazione della panchina

Un punto di riferimento e un socio prezioso, scomparso il 31 luglio 2025 nella sua casa di Vigone a 70 anni: Giancarlo Menotti, ex presidente del Cai Cavour, dove era entrato nel 1998, e segretario dell’associazione Fanti, gruppo di Cavour, ora ha una panchina dedicata a lui al Rifugio Alpetto.

“Tutto è partito perché volevamo un ricordo fisso di Giancarlo e ci piaceva l’idea di farlo all’Alpetto, di avere lì, nel nostro rifugio e nel nostro posto del cuore, un ricordo di lui”, racconta Elisa Peirasso presidente Cai Cavour, nel gruppo dal 2019.

È stato un lavoro di squadra. “Della panchina ce ne siamo occupati un po’ tutti: c’è chi ha ordinato il tronco, chi è andato a ritirarlo e poi i soci storici Giovanni Peirone, che chiamiamo Vanni, Carlo Biei, per noi Lino, e Luigi Davico sono andati a piazzarla tre settimane fa. È stato necessario portare i materiali con l’elicottero.”

La panchina commemorativa è stata inaugurata, insieme alla deposizione di una targa, nella giornata di domenica 26 luglio, in occasione della Festa dei 160 anni del Rifugio Alpetto, a Oncino, alla presenza del sindaco di Oncino Alfredo Fantone, del consigliere Silvio Felizia e delle autorità militari rappresentate dai carabinieri forestali, dalla guardia di finanza e dai guardiaparco del Parco del Monviso.  La festa è proseguita con il concerto del ‘Coro d’le piase” e del gruppo “Superbandia d’Oc”.

In realtà non è l’unica panchina dedicata a Menotti. “Ce n’è una seconda vicino a Croce Bulé, più accessibile a tutti, sempre installata dai tre soci, già prima di quella all’Alpetto”, aggiunge Peirasso.

Sabina Comba

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