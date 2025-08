Il Salone del libro e le partite della Juve gli eventi più seguiti in Piemonte nel 2024

Il Salone del libro di Torino continua a essere uno degli eventi più seguiti in Piemonte anche nel 2024. Nella top 5 degli appuntamenti con il maggior numero di partecipanti elaborata dalla Siae, infatti, ci sono due delle giornate della fiera: quella dell'11 maggio, che ha raccolto oltre 62mila presenze, e quella del 10, con 45.770 persone che hanno affollato gli stand del Lingotto Fiere.

La Juve subito dopo il Salone del libro

I restanti posti in classifica sono occupati dalle partite della Juve (quella contro il Parma del 30 ottobre, contro il Como il 19 agosto e la sfida col Cagliari del 6 ottobre). Un dato che non stupisce, considerando la lista dei generi di eventi che producono più incassi. Al primo posto c'è proprio il calcio, per il quale l'anno scorso 2,4 milioni di persone hanno speso 79 milioni di euro.

A seguire i concerti di musica pop, rock e leggera, che hanno raccolto 1.625.269 partecipanti per un giro d'affari da 56,2 milioni di euro. E non mancano le serate in discoteca, che hanno il numero più alto di ingressi (3.549.641) per oltre 46,5 milioni di euro. Chiudono la classifica gli sport individuali, con 28,6 milioni di euro guadagnati da sole 224mila persone, e il teatro di prosa, con 20 milioni di euro da 1,13 milioni di persone.

+30 milioni di incasso rispetto al 2023

Rispetto al 2023, tutti i tipi di evento tranne quelli in discoteca hanno segnato una crescita negli incassi e nelle presenze. Complessivamente, dagli appuntamenti sono stati guadagnati oltre 292 milioni di euro, quasi 30 milioni in più nel confronto con l'anno precedente.