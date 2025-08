Lite culmina in un accoltellamento: momenti di terrore a Cavagnolo

Momenti di terrore a Cavagnolo. Dovrà rispondere di tentato omicidio un giovane extracomunitario che nella notte appena trascorsa, forse al culmine di una lite per futili motivi, avrebbe aggredito un ospite di una comunità che offre accoglienza alle persone in difficoltà.

La vittima 28enne in prognosi riservata

La vittima, un egiziano 28enne, è stata colpita con un fendente alla gola con un taglierino e ora si trova al San Giovanni Bosco: l'uomo è ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sull'accaduto ora indagano i carabinieri

Il presunto aggressore è stato arrestato dai carabinieri che ora sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.