Guida sicura per neopatentati: nuova sede per garantire la continuità del progetto e ancora 564 posti disponibili

Il progetto “Guida sicura per neopatentati”, promosso dalla Regione Piemonte per diffondere la cultura della sicurezza stradale tra i giovani conducenti, prosegue la propria attività in una nuova sede, individuata per garantire la continuità del servizio a seguito dei lavori legati alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, che hanno interessato l’area precedentemente utilizzata.

2.500 partecipanti

La sede dei corsi è la pista di Stellantis dell’Orbassano Proving Ground, in provincia di Torino. La nuova sistemazione rappresenta una soluzione temporanea, in attesa del completamento della futura sede prevista a Buttigliera Alta, destinata ad ospitare stabilmente le attività del progetto. Prima dell’avvio delle attività formative, la nuova struttura è stata sottoposta a sopralluogo tecnico da parte della Regione Piemonte, che ne ha verificato l’idoneità sotto il profilo logistico, organizzativo e della sicurezza per lo svolgimento delle prove pratiche previste dal programma. Il progetto entra ora nella sua fase conclusiva: sono già 1.936 i neopatentati che hanno scelto di partecipare al corso e restano ancora 564 posti disponibili per raggiungere l’obiettivo complessivo di 2.500 partecipanti.

I criteri

Il percorso formativo, rivolto ai giovani neopatentati, combina lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche dedicate alla prevenzione degli incidenti, alla gestione delle situazioni di emergenza e alla guida consapevole, con l’obiettivo di accrescere la sicurezza sulle strade piemontesi. Per accedere ai corsi occorre avere tra i 18 e i 29 anni, essere residenti in Piemonte, aver conseguito la patente di tipo B dopo il 1° gennaio 2019. Ad ogni partecipante viene richiesto il pagamento di un contributo di soli 48,72 euro. Per tutti i neopatentati aventi diritto che non hanno ancora aderito all’iniziativa questa rappresenta una delle ultime occasioni per accedere a un percorso formativo altamente qualificante.

«Siamo particolarmente soddisfatti della prosecuzione di questo progetto, che rappresenta un investimento concreto sulla sicurezza dei nostri giovani e di tutti gli utenti della strada. Lo spostamento della sede operativa, resosi necessario per consentire la realizzazione di un’opera strategica come la Torino-Lione, non ha fermato né rallentato il nostro impegno. Al contrario, grazie alla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, siamo riusciti a garantire continuità a un’iniziativa di grande valore, offrendo ai neopatentati un’opportunità formativa di alta qualità. La sicurezza stradale resta una priorità della Regione Piemonte e continueremo a sostenerla con determinazione», ha commentato Marco Gabusi, assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture della Regione Piemonte.