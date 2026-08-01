In Piemonte si fa prevenzione dalle malattie anche camminando

Camminare in compagnia, partecipare a gruppi di attività motoria nei parchi, percorrere itinerari dedicati o prendere parte alle iniziative organizzate sul territorio. Piccoli gesti quotidiani che aiutano a mantenersi in salute e che, oltre ai benefici fisici, favoriscono relazioni sociali, inclusione e qualità della vita.

È questo il principio alla base delle “Comunità Attive”, il modello promosso in Piemonte che mette in rete Aziende Sanitarie Locali, Comuni, associazioni, enti del Terzo settore e cittadini per rendere l'attività fisica una parte integrante della vita quotidiana e uno strumento concreto di prevenzione.

L'ultima "Istantanea" pubblicata dal Dors – Centro di Documentazione per la Promozione della Salute della Regione Piemonte – fotografa i risultati raggiunti nel 2025 dalle Aziende Sanitarie piemontesi, evidenziando come la collaborazione tra sanità pubblica, amministrazioni locali e realtà del territorio rappresenti uno degli elementi fondamentali per costruire comunità più sane, attive e partecipi.

Attività fisica previene patologie

L'attività fisica regolare rappresenta infatti uno dei principali fattori di protezione contro numerose patologie croniche, tra cui malattie cardiovascolari, diabete, obesità e alcune forme tumorali. Ma il suo valore va oltre l'aspetto strettamente sanitario: favorisce il benessere psicologico, riduce l'isolamento sociale, migliora l'autonomia delle persone anziane e contribuisce a rendere gli spazi pubblici luoghi di incontro e di partecipazione.

Nel 2025 in Piemonte sono stati realizzati 117 progetti di promozione dell'attività fisica, documentati nella banca dati regionale ProSa, che hanno coinvolto oltre 93.000 persone, il 18% in più rispetto all'anno precedente, interessando più di 1.000 Comuni piemontesi.

716 Comuni "attivi"

Sono inoltre censiti 716 "Comuni attivi", cioè amministrazioni che promuovono programmi strutturati dedicati alle diverse fasce di età oppure valorizzano spazi urbani e rurali per favorire l'attività fisica; mentre i gruppi di cammino in Piemonte hanno raggiunto quota 515, con oltre 13.000 iscritti.

Questi risultati sono il frutto del Programma "Comunità Attive" del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 della Regione Piemonte, che ha favorito l'integrazione tra le azioni delle Aziende Sanitarie Locali e delle Amministrazioni comunali per promuovere stili di vita attivi.

Le esperienze sviluppate in Piemonte dimostrano che i risultati migliori si ottengono quando la promozione della salute diventa un obiettivo condiviso da tutta la comunità. Per questo motivo le progettualità coinvolgono non soltanto i servizi sanitari, ma anche amministrazioni comunali, scuole, associazioni sportive, enti del Terzo settore e cittadini, costruendo reti stabili capaci di rendere più semplice scegliere uno stile di vita attivo.

Il messaggio è semplice: non è necessario praticare sport agonistico per ottenere benefici. Anche camminare ogni giorno, scegliere la bicicletta per gli spostamenti, utilizzare le scale invece dell'ascensore o partecipare alle iniziative organizzate sul territorio rappresentano abitudini che contribuiscono a migliorare la salute.

La prevenzione passa anche da qui: creare ambienti che rendano più facile muoversi, stare insieme e adottare stili di vita salutari. Perché una comunità che favorisce il movimento è una comunità che investe nel benessere di tutti.

Per saperne di più

Il documento completo dedicato al progetto “Comunità Attive”, con l'analisi dei risultati raggiunti e delle prospettive future, è disponibile sul portale del Dors – Centro di Documentazione per la Promozione della Salute della Regione Piemonte:

https://www.dors.it/2026/07/comunita-attive-istantanea-dei-traguardi-raggiunti-e-prospettive/

Le Aziende Sanitarie piemontesi promuovono durante tutto l'anno numerose iniziative dedicate all'attività fisica, ai gruppi di cammino e alla promozione di stili di vita salutari. Per conoscere i progetti attivi nel proprio territorio è possibile consultare i canali social o il sito internet della propria Azienda Sanitaria Locale.

• ASL AT – https://asl.at.it/dedicato-a/prevenzione-e-salute/stili-di-vita/

• ASL BI – https://aslbi.piemonte.it/reparti-e-servizi/informazioni-generali-sui-servizi/plp-piano-locale-della-prevenzione/

• ASL TO3 – https://promozionedellasalute.webnode.it/

• ASL TO4 – scrivere a promozionesalute@aslto4.piemonte.it per conoscere le iniziative

• ASL TO5 – https://www.aslto5.piemonte.it/it/attivita/comunita-attive-opportunita-movimentoattivita-fisica-sul-territorio-dellaslto5

• ASL CN1 – https://www.aslcn1.it/prevenzione/piano-locale-della-prevenzione/comunita-attive-e-gruppi-di-cammino

• ASL CN2 – https://www.aslcn2.it/prevenzione/promozione-ed-educazione-alla-salute/gruppi-di-cammino/

• ASL CITTÀ DI TORINO – https://www.aslcittaditorino.it/comunita-attive-temi-promozione-della-salute/

• ASL NO – https://www.asl.novara.it/it/area-tematica/attivita-fisica-ogni-movimento-conta

• ASL VC – https://aslvc.piemonte.it/servizi-e-prevenzione/tutti-i-servizi/scegli-uno-stile-di-vita-salutare/

• ASL VCO – https://www.aslvco.it/utilita/corretti-stili-di-vita/movimento/



