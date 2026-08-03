Centro Estivo Comunale Balangero, il saluto a un'altra estate vissuta insieme

Una festa in bianco per salutare un'altra estate vissuta insieme. Si è conclusa così l'edizione 2026 del Centro Estivo Comunale di Balangero, con un pomeriggio che venerdì 31 luglio ha riunito bambini, famiglie, educatori e Amministrazione comunale nei locali della scuola secondaria.

I numeri

Anche quest'anno il servizio ha registrato un'importante partecipazione, con 89 bambini e ragazzi iscritti: 48 femmine (15 della scuola dell'infanzia e 33 della primaria e secondaria) e 41 maschi (14 della scuola dell'infanzia e 27 della primaria e secondaria). Alla festa finale era presente anche il sindaco Franco Romeo, che ha voluto ringraziare gli operatori della Cooperativa Crisalide «per la professionalità e per la capacità di comprendere, accogliere e rispondere alle differenti necessità di ciascuno», oltre alle famiglie "per la numerosa partecipazione e per la fiducia accordata all'Amministrazione comunale".



Il primo cittadino, che nelle scorse settimane aveva già visitato il centro estivo, ha potuto verificare il gradimento dell'iniziativa da parte dei bambini e delle loro famiglie, che hanno sempre potuto contare sul supporto degli uffici comunali. Accanto ai momenti di gioco e di ricreazione, ai più grandi è stato assicurato anche un sostegno allo studio e allo svolgimento dei compiti scolastici estivi. "L'esperienza di ogni anno è preziosa per migliorare la qualità delle successive edizioni", ha concluso Romeo. Con questo spirito si chiude un'altra estate insieme, con l'obiettivo di offrire un servizio sempre più vicino alle esigenze delle famiglie.



