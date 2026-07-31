Studiare e lavorare ad agosto a Torino Nord: la mappa delle aule e dei coworking aperti

Restare in città ad agosto tra la preparazione degli esami universitari e le scadenze dello smart working non significa necessariamente rimanere chiusi in casa al caldo. Per chi lavora da remoto o prosegue la sessione estiva sui libri, il portale civico VivoIn.it ha stilato e aggiornato la guida pratica agli spazi di studio libero e lavoro condiviso accessibili a Torino Nord.

La mappa del fresco tra Aurora e Barriera di Milano

La mappatura copre capillarmente un'ampia porzione del territorio cittadino, toccando i quartieri di Aurora, Borgo Dora, Regio Parco, Barriera di Milano e le aree limitrofe. La selezione mappa non soltanto le classiche aule studio e le postazioni di coworking formali, ma include anche centri culturali, caffè e bar attrezzati con postazioni idonee. Particolare attenzione è stata dedicata alla segnalazione delle strutture dotate di impianti di aria condizionata, per garantire la massima operatività anche nelle giornate più calde dell'estate torinese.

Come consultare l'elenco e le schede aggiornate

L'elenco completo con gli orari straordinari di agosto, le modalità di accesso e la presenza di aria condizionata è consultabile direttamente sul sito ufficiale di VivoIn.it alla sezione dedicata ai coworking e aule studio.

Per chi volesse filtrare ulteriormente la ricerca su altri servizi o sportelli di quartiere attivi nel periodo estivo, è possibile utilizzare la barra di ricerca del portale inserendo i termini "aule studio" o "coworking" all'interno della sezione corsi e sportelli di VivoIn.it.