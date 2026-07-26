A Torino la specialità è la ricerca: ecco perché UniTo scala le graduatorie mondiali (e si mette oltre 1800 atenei alle spalle)

La ricerca accademica come specialità della casa. Ecco perché UniTo scala posizioni nelle graduatorie internazionali e si mette alle spalle oltre 1800 atenei di tutto il mondo. Lo dice la National Taiwan University, che ha pubblicato l'edizione 2026 della Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities (NTU Ranking), una delle principali classifiche internazionali dedicate alla valutazione della ricerca scientifica degli atenei. Il ranking analizza la produttività, l'impatto e l'eccellenza della produzione scientifica attraverso indicatori bibliometrici relativi alle pubblicazioni e alle citazioni.

Torino al 166esimo posto

In questo contesto, l'Università di Torino migliora il proprio posizionamento collocandosi al 166° posto a livello mondiale, tra quasi 2000 atenei presi in considerazione, con un avanzamento di cinque posizioni rispetto allo scorso anno. A livello nazionale l'Ateneo si conferma sesto in Italia, preceduto da Sapienza Università di Roma, Università di Padova, Università degli Studi di Milano, Università di Bologna eUniversità Federico II di Napoli, e davanti all'Università di Pisa. Nella classifica sono presenti 53 università italiane.

Nelle classifiche per macroarea UniTo si posiziona al 137° posto in Medicine, al 158° in Agriculture, al 175° in Social Sciences, al 192° in Life Sciences e al 207° in Natural Sciences, confermando una presenza competitiva in un ampio spettro di ambiti scientifici.

Sono inoltre 17 le discipline nelle quali l'Università di Torino compare nella graduatoria internazionale. Tra queste, 11 si collocano tra le prime 200 al mondo, con risultati di particolare rilievo in Plant & Animal Science (70° posto), Space Science (102°), Economics & Business (113°) e Agricultural Sciences (115°). Completano la presenza nella Top 200 Clinical Medicine, Pharmacology & Toxicology, Neuroscience & Behavior, Molecular Biology & Genetics, Physics, Biology & Biochemistry e Psychiatry / Psychology.

A differenza di altri ranking internazionali, che considerano anche aspetti come la reputazione accademica, l'internazionalizzazione o la qualità della didattica, il NTU Ranking è dedicato esclusivamente alla ricerca scientifica. La classifica misura infatti la performance degli atenei sulla base della produzione scientifica, del suo impatto nella comunità internazionale e dell'eccellenza dei risultati ottenuti attraverso indicatori bibliometrici relativi a pubblicazioni e citazioni.

Prandi: "Importante riconoscimento per la qualità del nostro lavoro"

"Questo risultato - dichiara la Rettrice dell’Università di Torino, Cristina Prandi - rappresenta un importante riconoscimento della qualità della ricerca sviluppata nel nostro Ateneo e conferma la solidità del percorso che abbiamo intrapreso. Il miglioramento registrato nel ranking NTU è il frutto di una scelta strategica della governance, che ha posto il rafforzamento della ricerca tra le priorità del proprio mandato, ma soprattutto del lavoro quotidiano della nostra comunità accademica: docenti, ricercatrici e ricercatori, personale tecnico-amministrativo, dottorandi e dottorande contribuiscono ogni giorno alla crescita della qualità scientifica dell'Università di Torino. È grazie a questo impegno collettivo che possiamo consolidare la nostra presenza tra i principali atenei italiani e rafforzare il posizionamento internazionale dell'Ateneo".