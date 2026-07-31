Torino contro l'afa, il tram 15 diventa il "Corridoio Verde" verso Superga

Trentanove giorni consecutivi con il termometro impietosamente piantato oltre i 30 gradi. L'estate continua a picchiare duro in città, trasformando quartieri e viali in vera e propria fornace. Per offrire un'alternativa concreta e accessibile a chi resta in città, l'amministrazione comunale - in stretta sinergia in primis con Gtt e le Circoscrizioni 3 e 7 - ha deciso di mettere a sistema un'infrastruttura naturale e una fisica già esistenti: la collina torinese e la storica linea 15 del tram.

Nasce così il progetto del "Corridoio Verde", che punta a trasformare la linea tranviaria che attraversa la città da Borgata Lesna fino al nodo di Sassi in una corsia preferenziale per fuggire dall'afa, facilitando l'interscambio con la storica tranvia a Dentiera Sassi-Superga.

Un'intuizione di quartiere diventata piano cittadino

L'iniziativa nasce da un'idea del coordinatore all’Urbanistica della Circoscrizione 3, Marco Titli, poi fatta propria e sviluppata dall'assessorato alla Transizione Ecologica guidato da Chiara Foglietta, con il pieno supporto di Gtt e dei coordinatori della Circoscrizione 7, Giuseppe Piras e Marta Sara Inì.

Foglietta ha spiegato come il 15 rappresenti "un mezzo fondamentale per arrivare a Sassi, punto da cui parte la storica tranvia". Da qui è nata la volontà di promuovere l’utilizzo di questa linea per spingersi in collina, salire fino ai 672 metri di Superga e raggiungere le zone più fresche e alberate della città. Oltre alla Basilica, da lì si snodano infatti meravigliosi percorsi naturalistici, tra cui il celebre Sentiero dei Pianeti che porta fino a Pino Torinese.

Un progetto ad ampio raggio presentato ufficialmente durante la Commissione congiunta delle Circoscrizioni 3 e 7, che ha visto il coinvolgimento attivo del Sermig, dell'amministrazione di Pino Torinese e del Planetario, a dimostrazione di come la mobilità green possa farsi volano anche per la valorizzazione culturale e scientifica dell'area metropolitana.

"Ormai - ha precisato Titli -, bisogna attrezzarsi per trovare soluzioni innovative contro il grande caldo che d’estate attanaglia le città. Noi a Torino abbiamo una infrastruttura naturale che è la nostra collina (che ha 3-4 gradi in meno della città) e una infrastruttura fisica che è costituita dalla linea 15 che collega Lesna con Sassi (dove la storica tranvia Sassi-Superga permette di raggiungere un punto molto fresco)".

"Una suggestione che nasce insieme alla Circoscrizione 3, su cui crediamo molto" hanno aggiunto Inì e Piras. "Vorremmo “sfruttare” la collina dando un respiro in più a chi, per motivi di salute o economici, non può spostarsi dalla città. Per questo abbiamo pensato, insieme a Gtt, a tutta una serie di agevolazioni" ha concluso Foglietta.

Tariffe e sconti: la Dentiera a prezzi tagliati per chi usa i mezzi

Per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico ed evitare l'assalto delle auto private lungo i tornanti collinari, Gtt ha aggiornato e ampliato la griglia delle agevolazioni tariffarie per la Tranvia Sassi-Superga. La novità principale risiede nell'estensione degli sconti a tutti i titolari di abbonamento annuale Gtt e della Tessera Junior, che vanno a sommarsi alle riduzioni già consolidate.

Nello specifico, il biglietto di andata e ritorno a prezzo ridotto di 4 euro è garantito a chi possiede l'abbonamento annuale urbano o la tessera Junior, oltre che agli over 65, ai gruppi scolastici nei giorni feriali e ai possessori di Torino+Piemonte Card e Abbonamento Musei. Per chi non rientra nelle categorie agevolate, la corsa semplice feriale resta fissata a 4 euro (6 euro per l'andata e ritorno), mentre nei fine settimana e nei festivi il titolo ordinario costa 6 euro per la corsa singola e 9 euro per il viaggio di andata e ritorno.

Campagna di comunicazione al via a bordo e sui social

Per assicurare la massima capillare diffusione del progetto, è già partita la distribuzione di appendini informativi dedicati a bordo di tutta la flotta dei tram della Linea 15, monitorati e ripristinati quotidianamente per garantirne la presenza. Contestualmente, sui canali social ufficiali dell'azienda di trasporti ha preso il via una campagna multimediale per spiegare i vantaggi dell'intermodalità.

I primi riscontri confermano una risposta molto positiva da parte dei cittadini, preludio a un ulteriore consolidamento dei flussi di visitatori e residenti verso le vette fresche della collina nei prossimi mesi.