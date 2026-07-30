Ad agosto stop al bus notturno a chiamata, Star Plus torna da settembre

Con l'arrivo di agosto, stop temporaneo al servizio Star Plus, il nuovo bus che nel weekend porta il popolo della movida. Il servizio di navetta "a chiamata" realizzato da Gtt, che il venerdì e il sabato (o Festività) dalle 23 alle 5 si propone di riaccompagnare a casa ragazzi e ragazze, riprenderà venerdì 4 settembre.

Come funziona

Per usufruire del pullman è sufficiente fare la prenotazione ed il pagamento con l'app garantita da WeTechnology: in autunno Star Plus sarà nuovamente operativo nelle notti di venerdì e sabato, dalle 23 alle 5, oltre che in occasione di eventi e ricorrenze particolari.

BRT su strada

Ma non è l'unica novità di giornata sul fronte del trasporto pubblico. Oggi sono in corso le prime prove tecniche di uscita su strada dal deposito Venaria per il BRT. Il bus rapid transit, un autobus elettrico con ricarica al capolinea, presenta caratteristiche simili a quelle dei tram: è più veloce e capiente di un pullman classico.



"È uno degli ultimi acquisti fatti -spiega con un post su Instagram l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, che questa mattina ha assistito al debutto - da Gtt e Città di Torino nel percorso di rinnovamento del parco mezzi. In tutto ne abbiamo 28, tutti già consegnati". Come pianificato i BRT - dopo tutte le verifiche che devono essere fatte - verranno impiegati sulla linea 2 che collega l’asse dei corsi/vie Sempione, Gottardo, Grosseto, Lecce, Trapani, Siracusa, Traiano.



