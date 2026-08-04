Dal murales al progetto in classe: ‘Radici in viaggio’ sarà rinnovato l’anno prossimo

‘Radici in viaggio’ è il titolo del murales che dall’anno scorso campeggia in piazza Donatori di sangue, di fianco al Museo dell’Emigrazione di Frossasco, realizzato dall’artista argentino, Damian Bolaño.

Da qui il nome del progetto promosso dal Comune che unisce le studentesse e gli studenti delle classi terza della scuola media Piero Angela e con quelli oltreoceano della scuola argentina di Piamonte, in Argentina.

La città, con cui Frossasco è gemellata, fa parte di quei paesi sudamericani che tra Ottocento e Novecento sono stati meta di un grande flusso migratorio dal Piemonte.

‘Radici in viaggio’ ha permesso ai giovani studenti di oggi di riflettere sull’importanza del mantenere vivo il legame attraverso i gemellaggi, lavorando sul tema dell'emigrazione piemontese guidati dai loro insegnanti e coordinati da Speranza Pellegrino, lo stesso è avvenuto a Comuna de Piamonte con Julio Federighi e i suoi colleghi.

Tra i momenti più significativi del progetto, la visita al Museo Regionale dell’Emigrazione dei Piemontesi nel Mondo, dove gli studenti hanno scoperto quanto il fenomeno migratorio sia radicato nelle famiglie di ciascuno. Da questa esperienza sono nati dei Digital Storytelling, brevi racconti digitali creati dagli studenti grazie al progetto ‘Connessioni Digitali’ di Save the Children.

Momento conclusivo, l’incontro online tra le due scuole. Ospite d’onore della videoconferenza è stato Michele Colombino, storico presidente dell’associazione Piemontesi nel Mondo, accompagnato da Rosanna Napoli, Vicesindaco di Frossasco, e da Lucia Di Mauro, Consigliere comunale.

“Un ragazzo che ha preso parte al progetto ha ritrovato la cugina e si sono parlati in videocall in quell’occasione” commenta la vice sindaco Rosanna Napoli.

“Il progetto didattico continuerà il prossimo anno - conclude Napoli -. Abbiamo voluto creare una sorta di gemellaggio permanente tra gli insegnanti delle scuole di Frossasco e di Piamonte e di Saint Jean de Moirans. Un gemellaggio di amicizia che cercherà di far entrare i ragazzi in contatto tra di loro”.