Rivoluzione sosta in zona Campus, arrivano le strisce gialloblù per i residenti

Un piccolo cambio cromatico sulla strada che promette di rivoluzionare la sosta serale e notturna in uno dei punti più caldi della viabilità e della movida universitaria cittadina. Nei giorni scorsi gli operai del Comune di Torino hanno completato il tracciamento della nuova segnaletica orizzontale gialloblù lungo il controviale nord di corso Regina Margherita - nella zona adiacente al Campus Luigi Einaudi - e in lungo Dora Siena.

Un provvedimento pensato per tutelare i residenti che al rientro dal lavoro si trovano quotidianamente a disputarsi i posti auto disponibili con studenti e frequentatori della zona.

Sosta serale blindata: cosa cambia dalle 19.30 alle 7.30

La vera novità legata alla doppia colorazione risiede nelle modalità di fruizione della sosta. Nelle ore diurne la regolamentazione rimarrà invariata, ma nella fascia oraria compresa dalle 19.30 della sera alle 7.30 del mattino l’occupazione degli stalli sarà rigorosamente vincolata: gli spazi saranno riservati in via esclusiva ai residenti del quartiere in possesso del relativo contrassegno per la zona blu. Un intervento mirato a decongestionare il quartiere nelle ore critiche, garantendo a chi vive in zona la certezza di trovare parcheggio sotto casa.

Sinergia tra la Circoscrizione 7 e la Città

L'iniziativa nasce da un ascolto diretto delle istanze espresse dal territorio ed è il frutto dell’intesa tra la Circoscrizione e gli uffici della mobilità di Palazzo Civico. “Come concordato con l’assessora Chiara Foglietta e su segnalazione di diversi cittadini, il Comune di Torino ha tracciato le strisce gialloblù sul controviale nord di corso Regina Margherita zona Campus e su lungo Dora Siena” ha annunciato Luca Deri, presidente della Circoscrizione 7.