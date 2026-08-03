La buca dimenticata di Mirafiori Sud: “Rischio incidenti ogni giorno”

Da mesi, all’incrocio tra via Monastir e via Onorato Vigliani, svetta (o meglio, affonda) una buca asfaltata male o lasciata a metà che sta esasperando il quartiere Mirafiori Sud. Non si tratta di una via secondaria o poco frequentata: l’asfalto dissestato si trova esattamente in corrispondenza di un’intersezione ad alto tasso di traffico, a pochissimi passi dal frequentatissimo mercato rionale. Una combinazione che trasforma il cratere in un pericolo costante per automobilisti, scooteristi e soprattutto per i tanti anziani che ogni mattina frequentano i banchi della spesa.

I pericoli quotidiani

“È lì da mesi, continuiamo a segnalarla ma nessuno muove un dito”, lamentano i residenti della zona. “Tra auto che scartano all’ultimo secondo per evitare il fosso e pedoni che rischiano di inciampare mentre attraversano, è solo questione di tempo prima che succeda qualcosa di grave”. Le transenne posizionare dalle forze dell’ordine si sono rivelate un intervento importante ma che non può essere considerato definitivo.

“Ripristinare la sicurezza”

A farsi portavoce del malcontento c’è anche Davide Schirru, capogruppo di “Noi progettiamo per la 2” nella Circoscrizione 2, che ora chiede un intervento urgente e risolutivo da parte degli uffici tecnici comunali. “Non parliamo di un semplice disagio estetico, ma di una priorità per la sicurezza stradale” sottolinea Schirru. “Via Vigliani è uno degli snodi principali del quartiere e la vicinanza al mercato moltiplica il flusso di persone e veicoli. Lasciare una buca in quelle condizioni per mesi è inaccettabile”.