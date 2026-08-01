Torre Pellice: arrivano platani, panchine e stop alla sosta selvaggia per viale Mazzini

Sono in arrivo nuovi platani, panchine e dei dissuasori per le automobili in viale Mazzini, nel centro di Torre Pellice. Il cantiere per la riqualificazione dell’area – inserita nel progetto più ampio di riqualificazione del Cinema Trento e piazza Muston – si è concluso in primavera con la completa pavimentazione del passaggio pedonale, ma ci sono ancora lavori da fare per migliorare il viale.

“In questo periodo numerosi cittadini ci hanno chiesto di intervenire ad esempio ricollocando le panchine che sono state rimosse per consentire gli interventi. Ne hanno bisogno soprattutto gli anziani, che passeggiano tra viale Mazzini e viale Dante. Ma poi c’è da sistemare anche la fermata del bus della Cavourese che circola in centro paese”, spiega la sindaca di Torre Pellice, Maurizia Allisio.

Così, grazie all’Avanzo di amministrazione utilizzabile – che quest’anno ammonta a 101.000 euro – il Comune ha finanziato alcuni interventi: “Acquisteremo tre platani da sostituire a quelli che sono stati rimossi durante il cantiere perché ormai morti. Li pianteremo già cresciuti in modo affinché possano contribuire a creare ombra” continua Allisio. Verranno posizionate inoltre quattro nuove panchine: “Quelle precedenti erano in cattivo stato di conservazione e quindi non più utilizzabili”.

Verranno poi posizionati dei dissuasori per evitare che gli automobilisti continuino a parcheggiare invadendo il passaggio pedonale, sfruttando il fatto che è accessibile dalla strada.

“Per il momento non riusciamo ancora ad acquistare e mettere a dimora la pianta di ibisco che, come succede in viale Dante, dovrà dividere la carreggiata dal passaggio pedonale – annuncia Allisio –. Ma lo faremo, a maggior ragione perché un residente sul viale si è offerto di prendersene cura”.

In viale Mazzini verranno posizionati anche nuovi cestini dei rifiuti: “Sempre grazie all’avanzo di amministrazione, compreremo nuovi cestini che verranno sostituiti in diverse vie del paese”.