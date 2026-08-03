Corso Moncalieri, addio cantieri: marciapiedi nuovi, 4 corsie e parco Leopardi accessibile a tutti

Un’arteria fondamentale per la viabilità precollinare torinese ritrova sicurezza e accessibilità. Sono giunti alla fase conclusiva i cantieri che nelle ultime settimane hanno interessato corso Moncalieri, nello snodo strategico compreso tra il ponte Isabella e via Febo. Un intervento atteso da tempo (con polemiche annesse), mirato a riqualificare sia la circolazione veicolare che la fruibilità pedonale di una delle vie d'accesso più frequentate della città.

Un parco per tutti

Cuore dell'opera è l'accessibilità alle aree verdi collinari. Attraverso la completa ricostruzione del marciapiede - che costituisce l'unico passaggio pedonale da corso Moncalieri verso il parco Leopardi - l'area è stata resa finalmente inclusiva e totalmente priva di barriere architettoniche.

Un passaggio fondamentale per garantire il transito in piena sicurezza a persone con disabilità, famiglie con passeggini e ai tanti cittadini che quotidianamente vivono e frequentano la zona. Inoltre le corsie per le auto rimarranno quattro, proprio come prima dei lavori.

Nuovo asfalto e sosta riorganizzata al civico 147

Parallelamente ai lavori sul corridoio pedonale, le squadre di cantiere hanno completato la riasfaltatura del piazzale situato al civico 147 di corso Moncalieri. L'intervento è stato completato con la rimodulazione e il tracciamento della sosta, riorganizzando gli spazi per eliminare il parcheggio selvaggio e restituire maggiore ordine e sicurezza alla mobilità dell'area.

Il piano "Spazi che Uniscono"

L'opera si inserisce all'interno del più ampio programma quadro "Spazi che Uniscono", realizzato grazie al determinante contributo della Fondazione Crt con l'obiettivo di valorizzare i quartieri cittadini. "Si tratta di un intervento concreto che restituisce qualità allo spazio pubblico e migliora la mobilità pedonale e veicolare in una delle arterie 'di forza' della città", ha commentato con soddisfazione Massimiliano Miano, presidente della Circoscrizione 8, insieme al coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi Carta. Tra giovedì e venerdì la stessa ditta si sposterà in corso Unità Italia.