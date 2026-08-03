Sindacati all'attacco di GTT: "Assistenti alla Clientela trasferiti senza confronto"

Una parte dei sindacati Gtt nuovamente all'attacco dei vertici del Gruppo. FILT CGIL e FAISA CISAL incalzano anche il Comune di Torino, sollevando questa domanda: "Un’amministrazione di centrosinistra può davvero tollerare che nella principale azienda di trasporto pubblico del territorio si smantelli il lavoro di qualità per far spazio alla precarietà?".

Trasferimenti unilaterali

Tutto nasce, secondo la denuncia delle organizzazioni sindacali, dopo gli ultimi trasferimenti unilaterali degli Assistenti alla Clientela. Un'operazione condotta senza confronto sindacale e senza criteri trasparenti, "che maschera una vera e propria strategia di compressione del costo del lavoro". "Mentre il personale esperto e qualificato viene demansionato ed esautorato, persino in potenziale violazione delle tutele di legge, l’azienda continua a ricorrere massivamente al lavoro in somministrazione", contestano la FILT CGIL e la FAISA CISAL.

"Si disperdono - aggiungono - competenze consolidate per sostituirle con contratti precari. Un’azienda pubblica non può far cassa sulla pelle dei lavoratori né abdicare alla qualità del servizio". I due sindacati chiedono quindi un incontro urgente con i vertici dell'azienda di corso Turati.