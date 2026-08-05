Dai fiori rubati ai bivacchi nelle tombe: il cimitero di Luserna San Giovanni sotto osservazione

Furti di fiori, oggetti in ricordo dei defunti rimossi dalle tombe, bivacchi improvvisati: l’area vigilanza del Comune ha deciso di scoprire cosa accade nel cimitero di Luserna San Giovanni. “Negli ultimi due anni ci hanno segnalato un po’ di tutto: furti di fiori, di effigi, ma non solo: sono stati ritrovati dei preservativi usati e degli stracci dentro tombe di famiglia, probabilmente perché qualcuno ci aveva bivaccato dentro”, racconta il comandante della polizia locale Massimo Chiarbonello. In passato era già stata allontanata una persona dal cimitero: “L’avevamo individuata con delle foto trappole ed era stata poi sottoposta a cure mediche”.

I furti e i ritrovamenti anomali però non sono finiti, così ora la polizia locale ha deciso di potenziare la videosorveglianza: “Abbiamo installato due nuovi dispositivi di video sorveglianza dello stesso tipo di quelli che ci stanno permettendo di individuare chi abbandona rifiuti fuori dai cassonetti” annuncia Chiarbonello. Un modo per cercare di fermare comportamenti sgradevoli per i famigliari e gli amici che vengono a trovare i loro defunti nel camposanto.