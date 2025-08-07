Ancora tragedie in carcere, detenuto si toglie la vita impiccandosi

Nel primo pomeriggio di oggi 7 agosto 2025, nella prima sezione del padiglione C, un detenuto italiano di 45 anni si è tolto la vita impiccandosi con un cappio rudimentale ricavato da un lenzuolo nel bagno della cella dove era ristretto.

A denunciarlo è l'Osapp che parla di 53esimo caso avvenuto, per suicidio, nelle carceri italiane. "Questo mette in dubbio la stessa organizzazione dell’amministrazione penitenziaria - dichiara il segretario generale Leo Beneduci -. Noi dell’Osapp sosteniamo che sia solo una delle punte dell’iceberg che oltre ai suicidi comprende risse e aggressioni, traffici di telefoni e di sostanze stupefacenti, sindromi psichiatriche e assenza di assistenza sanitaria per i malati".