Licenziato delegato sindacale, scatta lo sciopero nei supermercati Mito Retail

La Uiltucs Torino proclama lo stato di agitazione immediato e lo sciopero in tutti i punti vendita Mito Retail a partire da domani, sabato 8 agosto 2026, a seguito del licenziamento di un proprio delegato sindacale da parte dell'azienda.

Il licenziamento arriva a poco più di due mesi dal passaggio dei punti vendita del gruppo Borello a Mito Retail. Secondo la Uiltucs, si tratta di un atto che colpisce direttamente la rappresentanza sindacale all'interno dei negozi e che si inserisce in un quadro di relazioni industriali già segnato da diverse criticità.

"Da mesi - spiega la UiltucsTorino -, lavoratrici e lavoratori denunciano una carenza strutturale di organico in numerosi punti vendita, con conseguente sovraccarico di lavoro; un disallineamento tra gli inquadramenti contrattuali e le responsabilità organizzative effettivamente assegnate; criticità nell’organizzazione del lavoro che incide sulla qualità del servizio e sulle condizioni operative dei reparti; una scarsa valorizzazione della professionalità e dell'esperienza maturata nel tempo dal personale".

Le iniziative di mobilitazione

La Uiltucs Torino ha annunciato le seguenti azioni:

• Blocco degli straordinari, con decorrenza immediata da sabato 8 agosto 2026;

• Stato di agitazione, con decorrenza immediata da sabato 8 agosto 2026;

• Sciopero, proclamato per ogni giornata utile, quindi a discrezione del singolo lavoratore, fino alla revoca del licenziamento del delegato sindacale.

"Chiediamo rispetto, considerazione e l'immediato reintegro del nostro delegato - dichiara Luigi Gambale della Uiltucs Piemonte -, le iniziative di mobilitazione proseguiranno finché l'azienda non tornerà sui propri passi”.