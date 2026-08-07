Cortemilia, la Tonda Gentile torna regina alla 72ª Fiera della Nocciola

L'appuntamento di agosto

Cortemilia si prepara alla 72ª edizione della Fiera Nazionale della Nocciola, in programma dal 22 al 30 agosto 2026. Questo appuntamento intende celebrare e promuovere, insieme all’intero territorio dell’Alta Langa, quella Nocciola Piemonte IGP che di esso è diventato lo stesso simbolo, come confermato dalla presenza proprio a Cortemilia della sede della Confraternita della Nocciola Tonda e Gentile fondata proprio qui nel marzo del 2000. Ospite dell'edizione 2026, a testimonianza di un respiro sempre più nazionale dell’evento, sarà la Valle d’Aosta, mentre il Trentino-Alto Adige sarà presente come regione gemellata.

Settant'anni di storia

Da oltre settant'anni la Fiera racconta un rapporto che non si è mai interrotto tra un territorio e il proprio prodotto simbolo, rinnovandosi edizione dopo edizione senza perdere il legame con le origini. Nata come vetrina per la nocciola locale, nel tempo ha ampliato il proprio raggio fino a diventare un appuntamento nazionale, capace di intrecciare filiera agricola, cultura e intrattenimento. Per Comune e Pro Loco, che ne hanno curato la continuità nei decenni, la Fiera resta il momento in cui la comunità ripercorre la propria storia e ne rilancia il futuro, tra incontri culturali, spettacoli e concerti che si sono aggiunti negli anni al nucleo originario della manifestazione.

Il valore della nocciola

La Tonda Gentile è una delle eccellenze del Piemonte, coltivata quasi esclusivamente in questa zona grazie al terreno collinare. Forma tonda, guscio sottile e facile da sgusciare, sapore fruttato e aromatico, poco legnoso, profumo intenso ma delicato: sono i tratti che la distinguono. La coltivazione in Alta Langa risale ai primi del Novecento, mentre oggi nelle Langhe si producono circa 100mila quintali di nocciole, destinate al mercato italiano ed estero. La raccolta avviene tra agosto e settembre, in più riprese, per evitare muffe e funghi. Gran parte del raccolto alimenta prodotti dolciari come Torta di Nocciole, Baci di Cortemilia, Baci di Dama, Brutti ma Buoni, Crema di Nocciole.

Gli eventi in fiera

Il cuore gastronomico della Fiera sarà "Casa Nocciola", aperta ogni giorno dalle 12.30 con degustazioni e piatti a base del prodotto simbolo del territorio. L'inaugurazione ufficiale avverrà sabato 22 agosto alle 18, davanti al Palazzo Municipale, con la consegna della “Nocciola d'oro” a Federica Russo Galla, pastry chef della storica pasticceria Fabrizio Galla di San Sebastiano da Po. Dalle 19.30 partirà una passeggiata enogastronomica nel centro storico, animata da gruppi musicali nelle piazze. Domenica 6 settembre poi, a chiudere la manifestazione, saranno le premiazioni del “Cortemiliese Doc” e del “Premio Fautor Langae - Nocciola d'Oro”, volute da Comune e dalla Pro Loco di Cortemilia.





Info: www.fieranocciolacortemilia.it