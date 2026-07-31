L'eccellenza del Toumin dal Mel in vetrina per la storica sagra di inizio agosto

Nel cuore della Valle Varaita, il borgo di Melle si appresta a vivere il momento culminante della propria estate con l'atteso ritorno della tradizionale rassegna dedicata al celebre prodotto locale. L'evento rappresenta da sempre un punto di riferimento fondamentale per la valorizzazione delle eccellenze casearie d'alta quota e richiama ogni anno appassionati e cultori della gastronomia alpina. La manifestazione, profondamente radicata nel tessuto sociale del paese, unisce momenti di divulgazione a dimostrazioni pratiche legate alla vita contadina, offrendo una panoramica completa sulle risorse del territorio montano e sulle sue specificità produttive.



La tradizione del Toumin dal Mel

Il protagonista indiscusso della kermesse è il Toumin dal Mel, un formaggio a pasta molle prodotto storicamente con latte vaccino intero e crudo. La lavorazione artigianale richiede sapienza manuale e una cura meticolosa, tramandata di generazione in generazione tra le stalle e i caseifici della valle.

Questo prodotto si distingue per una freschezza e una delicatezza uniche al palato, impreziosite da note lattiche e vegetali legate direttamente ai profumi dei pascoli alpini. Tradizionalmente consumato fresco o leggermente stagionato, trova spazio anche come ingrediente d'eccezione nella cucina locale, ideale ad esempio per condire le tipiche ravioles insieme a un generoso quantitativo di burro fuso.



Cinquantatré anni di storia e continuità

La longevità di questa vetrina gastronomica testimonia il forte legame della comunità con la propria terra e con le economie rurali che la sostengono. Giunta quest'anno alla sua cinquantatreesima edizione, la sagra ha saputo evolversi nel corso dei decenni senza perdere la propria autenticità, resistendo alle trasformazioni commerciali e mantenendo intatto il focus sulla qualità artigianale. La continuità organizzativa, curata dalla Proloco e dai produttori locali, rappresenta il motore di un successo che attraversa il tempo, consolidando il ruolo del centro della Valle Varaita come capitale di questa nicchia casearia nel panorama regionale dei formaggi.



Intorno alla festa e ai sapori della valle

Accanto al momento celebrativo del formaggio ruota un ricco calendario di appuntamenti che spaziano dai mercati dei prodotti tipici lungo le vie del paese fino ai laboratori didattici sulla mungitura e sulla caseificazione. Non mancano gli spazi riservati alla cultura e alla presentazione di volumi dedicati alle tradizioni alpine, affiancati da momenti conviviali dove la polenta, la salsiccia e le specialità del territorio vengono proposte in abbinamento alle etichette locali. Una cornice sobria ma festosa che permette ai visitatori di riscoprire i sapori genuini di una montagna viva, capace di raccontarsi attraverso la rigorosa qualità della propria offerta enogastronomica.





Info: www.sagradellapescaripiena.it