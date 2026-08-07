Esodo estivo, secondo weekend da bollino nero sulle strade: il picco fino a domani pomeriggio

Entra nel vivo l’esodo estivo con la settimana che porta al Ferragosto, segnata dalla chiusura della gran parte delle attività economiche del Paese: in vista dell’aumento dei flussi veicolari, nel secondo weekend da bollino nero, Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri: fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414).

In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas da oggi sino a domenica 9 agosto sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli.

Bollino nero e rosso

La viabilità Italia prevede bollino nero domani mattina, sabato 8 agosto, mentre è bollino rosso nei pomeriggi di oggi, domani e domenica: oggi pomeriggio e sabato mattina per gli spostamenti in crescita dai grandi centri urbani e per weekend brevi verso le località di villeggiatura e di mare; domenica pomeriggio per i rientri verso le grandi città.

Divieto transito dei veicoli

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi, venerdì 7 agosto dalle ore 16 alle 22, sabato 8 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 9 agosto dalle 7 alle 22.

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici tra cui le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria) e la SS45 di Val Trebbia in Liguria.

I sistemi tutor

A partire dal 4 agosto sono in funzione, in accordo e in collaborazione con la Polizia Stradale, i nuovi sistemi di tutor per il controllo della velocità, Vergilius Plus, su 36 tratte stradali Anas, di cui 26 lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, per circa 100 km nel tratto campano fra Salerno e Buonabitacolo.