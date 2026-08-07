La polizia locale intensifica i controlli sui monopattini: multe sotto i portici di via Roma e verifiche su casco, targa e assicurazione

Proseguono a Torino i controlli della Polizia Locale sul corretto utilizzo dei monopattini elettrici, dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di assicurazione. Negli ultimi mesi gli agenti hanno incrementato le verifiche mirate, riscontrando numerose infrazioni al codice della strada e comportamenti pericolosi da parte dei conducenti.

Tra le violazioni più frequenti figurano il mancato uso del casco, l’assenza del contrassegno‑targa, la mancanza di assicurazione, l’impiego di mezzi con potenza superiore a 1 kW, il trasporto di passeggeri, la circolazione contromano e le soste irregolari. Un quadro che conferma la necessità di un monitoraggio costante, soprattutto nei mesi estivi, quando la mobilità leggera è più diffusa.

A queste attività si aggiungono i controlli effettuati ieri e in programma anche oggi 7 agosto, in via Roma, dove gli agenti stanno sanzionando chi utilizza i monopattini sotto i portici, mettendo a rischio i pedoni. Nelle città con lunghi porticati storici come Torino, la Polizia Locale svolge regolarmente operazioni specifiche per contrastare il transito dei mezzi leggeri nelle aree vietate. La circolazione dei monopattini sotto i portici è infatti severamente proibita e comporta una sanzione che va da 50 a 250 euro.

Ecco in particolare i risultati di ieri: 16 monopattini controllati con riscontro di 26 violazioni, 5 assicurazioni mancanti, 3 per il contrassegno, 13 per il casco non utilizzato, 4 per il trasporto di più persone, 1 per motore superiore a 0,5 kw.

"I controlli sono già in corso da tempo e sono stati intensificati con l’arrivo dell’estate, quando l'uso dei monopattini aumenta", spiega l’assessore alla Sicurezza Marco Porcedda. "Con l'obbligo di assicurazione l’attenzione è ancora più alta, per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza stradale. L’obiettivo è prevenire comportamenti pericolosi e tutelare sia chi utilizza questi mezzi sia gli altri utenti della strada".

Porcedda conferma che i controlli sotto i portici di via Roma continueranno nei prossimi giorni, rinnovando l'invito agli utilizzatori a rispettare il codice della strada "per tutelare sicurezza e incolumità propria e altrui".