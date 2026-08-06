Torino-Modane, lavori sulla linea ferroviaria tra Bussoleno e Salbertrand

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha programmato un importante intervento di manutenzione straordinaria lungo la linea Torino‑Modane, nella tratta compresa tra Salbertrand e Bussoleno. I lavori, che interesseranno il solo binario dispari in direzione Torino, si svolgeranno da lunedì 10 agosto a venerdì 9 ottobre e comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria.

Le attività previste riguardano innanzitutto il rinnovo completo di circa 10 chilometri di binario tra Bussoleno e Chiomonte, un intervento che punta a migliorare la stabilità dell’infrastruttura e la regolarità del servizio. Nella tratta successiva, tra Chiomonte e Salbertrand, RFI eseguirà lavori di manutenzione straordinaria su tre gallerie, con operazioni di consolidamento e adeguamento strutturale.

Il programma comprende inoltre opere di impermeabilizzazione e mitigazione del rischio idrogeologico in corrispondenza di alcuni ponti, oltre al completamento di cantieri già avviati nei mesi scorsi. L’investimento complessivo destinato da RFI a questo pacchetto di interventi ammonta a circa 20 milioni di euro.

Durante il periodo dei lavori, la circolazione ferroviaria subirà rimodulazioni di orario, limitazioni di percorso e possibili sostituzioni con autobus sulle tratte interessate. Le imprese ferroviarie pubblicheranno gli aggiornamenti nelle rispettive piattaforme informative.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito rfi.it e i canali ufficiali delle imprese ferroviarie.