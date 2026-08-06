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Viabilità e trasporti | 06 agosto 2026, 12:59

Più ordine e più luce: parte il restyling del parcheggio di ghiaia di via San Michele a Bricherasio

Previsti asfalto, pavimentazione drenante, illuminazione e nuovi stalli di sosta nell’area a servizio del centro. Verranno usate le risorse stanziate per la manutenzione straordinaria della viabilità

Il parcheggio di via San Michele

Il parcheggio di via San Michele

Parte la progettazione per rimettere a nuovo il parcheggio di ghiaia di via San Michele a Bricherasio, spesso utilizzato quando tutti gli stalli della centrale piazza Santa Maria sono occupati.

Durante il Consiglio comunale di giovedì 30 luglio è stato annunciato l’intervento a cui verrà destinato buona parte della spesa per la manutenzione straordinaria della viabilità che ammonta a circa 100.000 e che verrà coperta con l’avanzo di amministrazione. “Una parte delle risorse verrà destinata a sostituire o riparare le griglie per il deflusso dell’acqua in strada Rivà e per alcuni rappezzi. Ma una buona parte della cifra sarà destinata al parcheggio di via San Michele” sottolinea di sindaco Simone Ballari.

L’Amministrazione elenca i punti saldi che dovrà avere il progetto di riqualificazione: “Verrà rifatto il fondo sostituendo la ghiaia, in parte con l’asfalto, e in parte con una pavimentazione drenante per non impattare sulla raccolta delle acque” annuncia Ballari. Verranno poi posizionati dei punti luce di cui attualmente l’area è sprovvista. “Inoltre verranno delineati gli stalli per la sosta dei mezzi che, ad oggi, non sono definiti” conclude Ballari.

Elisa Rollino

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