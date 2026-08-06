Più ordine e più luce: parte il restyling del parcheggio di ghiaia di via San Michele a Bricherasio

Parte la progettazione per rimettere a nuovo il parcheggio di ghiaia di via San Michele a Bricherasio, spesso utilizzato quando tutti gli stalli della centrale piazza Santa Maria sono occupati.

Durante il Consiglio comunale di giovedì 30 luglio è stato annunciato l’intervento a cui verrà destinato buona parte della spesa per la manutenzione straordinaria della viabilità che ammonta a circa 100.000 e che verrà coperta con l’avanzo di amministrazione. “Una parte delle risorse verrà destinata a sostituire o riparare le griglie per il deflusso dell’acqua in strada Rivà e per alcuni rappezzi. Ma una buona parte della cifra sarà destinata al parcheggio di via San Michele” sottolinea di sindaco Simone Ballari.

L’Amministrazione elenca i punti saldi che dovrà avere il progetto di riqualificazione: “Verrà rifatto il fondo sostituendo la ghiaia, in parte con l’asfalto, e in parte con una pavimentazione drenante per non impattare sulla raccolta delle acque” annuncia Ballari. Verranno poi posizionati dei punti luce di cui attualmente l’area è sprovvista. “Inoltre verranno delineati gli stalli per la sosta dei mezzi che, ad oggi, non sono definiti” conclude Ballari.