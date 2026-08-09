Italiano per stranieri/1: tre gli sportelli della Penny Wirton nel Pinerolese

‘Piazza Pinerolese’ lancia un’inchiesta a puntate sulle realtà che organizzano corsi di italiano per stranieri, raccontando organizzazione, numeri e prospettive

La Penny Wirton pinerolese è un progetto nato all’interno del Liceo Porporato ben 7 anni fa e sono stati proprio gli studenti i primi a volere questa scuola di italiano per stranieri: “I primi volontari fin da subito sono stati loro, oltre ad alcuni docenti ed ex docenti che hanno aderito. In seguito ha iniziato ad aprirsi anche ai genitori degli studenti e a volontari esteri”, spiega Elisa Sartori, insegnante e referente dell’iniziativa.

Al Porporato le lezioni si tengono il martedì e il giovedì dalle 14,45 alle 16,30, da ottobre a maggio, e ognuno può partecipare nei tempi che vuole. Nell’anno scolastico 2025-2026 ci sono stati più di 80 studenti volontari del triennio, 30 volontari esterni, 2 insegnanti in servizio e una decina di insegnanti in pensione.

Ma il servizio ormai è più e comprende altri due sportelli. A quello della Stazione di Posta, in piazza Santa Croce 2, il lunedì dalle 14,30 alle 15,30 da ottobre a giugno, ci sono circa 10 volontari adulti.

Infine a inizio aprile è stato aperto uno sportello anche a Bricherasio, in Sala Aldo Moro, il martedì dalle 17,30 alle 19, con 10 insegnanti volontarie. “In questo modo siamo andati incontro a chi voleva partecipare al Porporato ma per motivi di orario o di costi di trasporto non riusciva e a coprire una fetta più ampia di territorio.”

L’insegnamento si basa su rapporto 1:1 o a piccolissimi gruppi con gli studenti. “Nell’anno scolastico appena concluso ci sono stati 126 stranieri, dai 15 anni in su. Quando abbiamo iniziato c’erano 7 studenti e poi è sempre stato un crescendo, ci sono richieste continue e per ora siamo riuscite a coprirle.”

Per informazioni è possibile scrivere a scuolapennywirton.pinerolo@gmail.com o contattare il 349 2535506.